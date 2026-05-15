يوفنتوس يراقب .. حقيقة رحيل تيو هيرنانديز عن الهلال بعد موسم واحد فقط في السعودية!

سنة واحدة فقط في الخارج، في المملكة العربية السعودية، قبل عودة محتملة بأسلوب كبير إلى الدوري الإيطالي؟ لا ينبغي استبعاد فرضية عودة تيو هيرنانديز إلى إيطاليا بأي حال من الأحوال: فالظهير الفرنسي يمر بموسم إيجابي في الدوري السعودي تحت قيادة المدرب السابق لإنتر سيموني إنزاجي، لكنه لا يخفي رغبته في العودة إلى كرة القدم الأوروبية المهمة، ولماذا لا، محاولة العودة إلى ملاعب الدوري الإيطالي، حيث قدم أداءً رائعاً مع ميلان، وأصبح المدافع الأكثر تهديفاً - متجاوزاً باولو مالديني - في تاريخ النادي الروسونيري.
يجب تحليل بعض جوانب عودته المحتملة إلى إيطاليا، لكن هناك بعض الأندية التي قد تستفيد من وجود لاعب يتمتع بخصائص ومهارات اللاعب الدولي الفرنسي ضمن تشكيلتها.