يوفنتوس، تورام يتدرب مع الفريق، وفلاهوفيتش يأمل في الانضمام إلى التشكيلة: ما الذي يتردد في كونتيناسا استعداداً لمباراة ساسولو

أصيب خفرن ثورام بكدمة شديدة في الكاحل خلال الشوط الثاني من المباراة خارج أرضه في أوديني، مما اضطره إلى الخروج من الملعب في الدقيقة 49. وقبل مباراة ساسولو، لم يكن اللاعب الفرنسي قد عاد بعد إلى تدريبات الفريق حتى يوم أمس. لكن في عدد اليوم من صحيفة توتوسبورت، كشفت الصحيفة أن الألم بدأ يزول وأن الكدمة قد شفيت تقريبًا. في هذه المرحلة، يأمل سباليتي في استعادة ثورام منذ الدقيقة الأولى مع عودته المتوقعة اليوم إلى التدريبات الجماعية في كونتيناسا. ووفقًا للصحيفة، بعد الفوز المقنع في أوديني، يرغب سباليتي في الإبقاء على التشكيلة الأساسية، بما في ذلك ثورام نفسه.