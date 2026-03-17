Ismael Kone SassuoloGetty Images
Gianluca Minchiotti

يوفنتوس تضع كوني في مرمى اهتمامها

أرسلت يوفنتوس مراقبين لمتابعة لاعب خط وسط ساسولو

تتجه أنظار يوفنتوس نحو خط الوسط وتضع إسماعيل كوني في مرمى اهتمامها. وفقاً لما أوردته صحيفة «توتوسبورت»، أرسل «البيانكونيري» بالفعل أحد كشافيهم إلى ملعب «مابي» لمتابعته عن كثب، في إشارة إلى اهتمام حقيقي به استعداداً لسوق الانتقالات الصيفية، حيث تدفع طلبات لوتشيانو سباليتي نحو ضم لاعبين جدد.

يبرز لاعب ساسولو البالغ من العمر 23 عامًا كأحد أكثر اللاعبين اكتمالًا هذا الموسم: 27 مباراة، 5 أهداف وأكثر من 2100 دقيقة لعب، مع القدرة على شغل عدة أدوار في خط الوسط بفضل مهاراته الفنية وديناميكيته. ومن المتوقع أن تزداد شهرته أكثر مع كأس العالم، حيث سيكون نجمًا مع منتخب كندا بقيادة جيسي مارش.

  • على الصعيد الاقتصادي، استثمر ساسولو حوالي 12 مليون يورو لضم اللاعب من مرسيليا، ويهدف الآن إلى زيادة قيمته السوقية: تبدأ المفاوضات من 25 إلى 30 مليون يورو، وهو رقم قد يرتفع في حال إجراء مزاد صيفي. كما يراقب كل من إنتر وروما الوضع عن كثب فيما يتعلق بكونيه، في حين أن العلاقات الجيدة بين ساسولو ويوفنتوس قد تسهل أي تطورات محتملة. وستكون نهاية الموسم حاسمة في اتخاذ القرارات.

يوفنتوس
يوفنتوس
ساسولو
ساسوولو
