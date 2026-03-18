يوفنتوس تضع برناردو سيلفا في مرمى اهتمامها، بعد رحيله عن مانشستر سيتي كلاعب حر: اتصالات مع خورخي مينديز

أكد ماتيو موريتو على قناة يوتيوب مع فابريزيو رومانو وجود اتصالات بين يوفنتوس ووكيل أعماله خورخي مينديز.





من مواليد عام 1994، سيبلغ برناردو سيلفا 32 عامًا في 10 أغسطس المقبل. بعد ثماني سنوات من شرائه من موناكو مقابل 50 مليون يورو، قرر مانشستر سيتي بالفعل عدم تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية هذا الموسم.





في غضون ذلك، سجل 76 هدفاً وصنع 77 تمريرة حاسمة في 448 مباراة، كانت آخرها ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، عندما تلقى أول بطاقة حمراء في مسيرته.



