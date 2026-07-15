اختار إيطاليا ورفض أموال الاتحاد .. فرانك كيسييه يغلق صفحة السعودية نهائيًا ويعود إلى أوروبا!

كشفت تقارير صحفية، عن موقف النجم الإيفواري فرانك كيسييه، لاعب الأهلي السعودي السابق، من الانتقال إلى نادي اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2027.

كيسييه كان قد رحل عن النادي الأهلي السعودي بنهاية عقده وذلك بعد مسيرة استثنائية نجح خلالها في تحقيق إنجازات كبيرة لقلعة الراقي، وهو ما دفع إدارة الاتحاد للاستفاد من خدمات لاعب الوسط الإيفواري صاحب الـ30 عامًا.

ويتطلع الاتحاد لبداية جديدة، لموسم 2026-2027، بعدما تعاقد مع الألماني ينز فيسينج من أجل خلافة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي تم إنهاء العلاقة التعاقدية معه بنهاية الموسم المنصرم.



