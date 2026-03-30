Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

يوفنتوس، أوتوليني يضع «عينه» على مانويل أوغارتي لاعب مانشستر يونايتد: غالطة سراي تضع كووبماينرز في مرمى اهتمامها

يوفنتوس
مانويل أوغارتي
مانشستر يونايتد
جلطة سراي
تيون كوبمينرس
الجزائر ضد أوروجواي
الجزائر
أوروجواي
المباريات الودية

مدير التعاقدات في يوفنتوس يراقب لاعب الوسط الأوروغواياني.

اسم جديد في سوق انتقالات يوفنتوس لخط الوسط. تشير التقارير إلىأن «البيانكونيري» يتابعون مانويل أوغارتي. اللاعب الدولي الأوروغواياني المولود عام 2001 مرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2029، ويحصل بموجبه على راتب صافي قدره 4 ملايين يورو سنوياً.


وقد انضم إلى الفريق في صيف عام 2024 مقابل 50 مليون يورو قادمًا من باريس سان جيرمان (الذي كان قد دفع قبل عام 10 ملايين يورو إضافية لانتزاعه من سبورتنج لشبونة)، ومنذ ذلك الحين خاض 68 مباراة بقميص الشياطين الحمر وسجل هدفين وصنع 6 تمريرات حاسمة وتلقى 16 بطاقة صفراء.


    ذكرت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» أن المدير الرياضي لليوفنتوس ماركو أوتوليني سيقوم بمراقبة أوغارتي خلال المباراة الودية بين الجزائر وأوروغواي التي ستقام مساء الثلاثاء في ملعب «ستاديوم» بتورينو، وسيدون ملاحظاته استعداداً لإعادة تنظيم خط الوسط التي تم الاتفاق عليها مع سباليتي.


    يوفنتوس معجب به منذ أن كان يلعب في البرتغال: في السنوات الأخيرة، حاول يوفنتوس عدة مرات استعارته، أولاً من باريس سان جيرمان ثم من مانشستر يونايتد.

    في انتظار معرفة كيف ستنتهي مسيرة الفريق في دوري أبطال أوروبا، قد يصبح التعاقد معه خياراً ممكناً في حالة رحيل الهولندي تون كوبمينيرز، الذي يسعى غالطة سراي التركي للتعاقد معه.

  • أبناء الفن

    وفي المنتخبات التي يدربها فلاديمير بيتكوفيتش ومارسيلو بييلسا، يوجد لاعبان سارا على خطى آبائهما: الحارس لوكا زيدان في منتخبالجزائر، ولاعب الوسط نيكولاس فونسيكا في منتخب أوروغواي، وكلاهما من مواليد عام 1998، عندما كان والداهما يلعبان في إيطاليا.

المباريات الودية
الجزائر
الجزائر
أوروجواي
أوروجواي