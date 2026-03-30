يوفنتوس، أوتوليني يراقب مانويل أوغارتي لاعب مانشستر يونايتد: غالطة سراي تضع كووبماينرز في مرمى اهتمامها

اسم جديد في سوق انتقالات يوفنتوس لخط الوسط. تشير التقارير إلىأن «البيانكونيري» يتابعون مانويل أوغارتي. اللاعب الدولي الأوروغواياني المولود عام 2001 مرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2029، ويحصل بموجبه على راتب صافي قدره 4 ملايين يورو سنوياً.





وقد انضم إلى الفريق في صيف عام 2024 مقابل 50 مليون يورو قادمًا من باريس سان جيرمان (الذي كان قد دفع قبل عام 10 ملايين يورو إضافية لانتزاعه من سبورتنج لشبونة)، ومنذ ذلك الحين خاض 68 مباراة بقميص الشياطين الحمر وسجل هدفين وصنع 6 تمريرات حاسمة وتلقى 16 بطاقة صفراء.



