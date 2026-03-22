المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام ساسولو قد تشكل نقطة تحول بالغة الأهمية في صفوف يوفنتوس، ليس فقط بسبب النتيجة التي تعقّد بشكل كبير السباق على حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا، بل أيضًا بسبب إدارة تشكيلة الفريق التي بدأت تظهر فيها العديد من المشاكل.
سيكون لوتشيانو سباليتي خلال فترة التوقف محط اهتمام المفاوضات لتجديد عقده، والتي ستتناول أيضًا سوق الانتقالات القادم كموضوع رئيسي، وقد أعطت الخيارات التي اتخذت خلال المباراة، ولا سيما تلك المتعلقة بالهجوم، أول إشارة أساسية: لم يعد ديفيد وأوبيندا يعتبران عنصرين أساسيين في مشروعه الفني.