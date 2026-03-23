يوفنتوس، المشكلة ليست في المال: 875 مليون يورو خلال السنوات الست الماضية

خلال المواسم الستة الماضية، التي لم تشهد فوزًا بلقب الدوري الإيطالي منذ آخر لقب حصلت عليه في عام 2020، أنفقت يوفنتوس مبلغًا ضخمًا قدره 875 مليون يورو: وفقًا للبيانات الواردة في تحليل أجرته صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، يمثل هذا المبلغ تكلفة عمليات الشراء النهائية، بما في ذلك العمولات والمكافآت المستحقة وأي تكاليف مرتبطة بعمليات الإعارة التمهيدية لعمليات الشراء.





تأخذ الصحيفة، في تقرير بقلم ماركو إياريا، في الاعتبار فقط اللاعبين الذين انتقلوا فعليًا إلى الفريق الأول لليوفنتوس، مستبعدةً اللاعبين الذين تم شراؤهم ثم تم تحويلهم إلى أندية أخرى، مثل ماندراغورا على سبيل المثال. في يوفنتوس، دعم المساهمون، وفي مقدمتهم إكسور، أربع عمليات إعادة رسملة منذ عام 2019 بمبلغ إجمالي قدره 998 مليون يورو. المشكلة هي كيف تم إنفاق تلك الأموال، كما تؤكد الجازيتا. تمر الفترة التي أعقبت الفوز بآخر لقب الدوري الإيطالي بمراحل مختلفة من الإدارة: المنحنى التنازلي لعهد أندريا أنييلي، حتى خروج فابيو باراتيكي ذي الصلاحيات المطلقة في مايو 2021 واستقالة الرئيس في نوفمبر 2022؛ ثم فترة المديرين التنفيذيين أريفابين وسكانافينو، مع المديرين الرياضيين شيروبيني وجونتولي؛ وأخيراً التحول الأخير مع كومولي، الذي وصل إلى تورينو الصيف الماضي ويقوم الآن بمساعدة المدير الرياضي أوتوليني.



