Elkann Juventus 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti

يوفنتوس، المشكلة ليست في المال: 875 مليون يورو خلال السنوات الست الماضية

خلال المواسم الستة الماضية، التي لم تشهد فوزًا بلقب الدوري الإيطالي منذ آخر لقب حصلت عليه في عام 2020، أنفقت يوفنتوس مبلغًا ضخمًا قدره 875 مليون يورو: وفقًا للبيانات الواردة في تحليل أجرته صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، يمثل هذا المبلغ تكلفة عمليات الشراء النهائية، بما في ذلك العمولات والمكافآت المستحقة وأي تكاليف مرتبطة بعمليات الإعارة التمهيدية لعمليات الشراء.


تأخذ الصحيفة، في تقرير بقلم ماركو إياريا، في الاعتبار فقط اللاعبين الذين انتقلوا فعليًا إلى الفريق الأول لليوفنتوس، مستبعدةً اللاعبين الذين تم شراؤهم ثم تم تحويلهم إلى أندية أخرى، مثل ماندراغورا على سبيل المثال. في يوفنتوس، دعم المساهمون، وفي مقدمتهم إكسور، أربع عمليات إعادة رسملة منذ عام 2019 بمبلغ إجمالي قدره 998 مليون يورو. المشكلة هي كيف تم إنفاق تلك الأموال، كما تؤكد الجازيتا. تمر الفترة التي أعقبت الفوز بآخر لقب الدوري الإيطالي بمراحل مختلفة من الإدارة: المنحنى التنازلي لعهد أندريا أنييلي، حتى خروج فابيو باراتيكي ذي الصلاحيات المطلقة في مايو 2021 واستقالة الرئيس في نوفمبر 2022؛ ثم فترة المديرين التنفيذيين أريفابين وسكانافينو، مع المديرين الرياضيين شيروبيني وجونتولي؛ وأخيراً التحول الأخير مع كومولي، الذي وصل إلى تورينو الصيف الماضي ويقوم الآن بمساعدة المدير الرياضي أوتوليني.


  • التحليل

    عند تحليل حملات التعاقدات التي أجراها المسؤولون المذكورون أعلاه على مر الزمن، يلفت الانتباه بشكل خاص تكرار الأخطاء في الصفقات الأكثر تكلفة. ففي موسم 2020-2021، تم تخصيص 80 مليون يورو في الميزانية لضم آرثر (تم تعويضها جزئيًا من خلال صفقة التبادل مع بيانيتش) و54 مليون يورو، بين الإعارة وشراء الحق في التملك، لضم كيزا. في العام التالي جاء دور فلاهوفيتش، الذي كان أغلى صفقة بقيمة 85 مليون يورو، بينما كلف لوكاتيلي 35 مليون يورو. كان سوق الانتقالات في موسم 2024-25 كارثياً: فقد كانت عائدات كوبماينرز (53 مليون)، ودوغلاس لويز (49)، ونيكو غونزاليس (37)، وكيلي (22) أقل بكثير من التوقعات والأموال المستثمرة، وذلك في الموسم الذي تخلت فيه يوفنتوس عن هويجن مقابل 15 مليون، الذي باعه بورنموث لاحقًا إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون.


    ونصل إلى موسم 2025-26: اشترى البيانكونيري حق كونسيكاو مقابل 40 مليون يورو وسيتعين عليهم فعل الشيء نفسه مع أوبيندا (46 مليون يورو)، الذي من المقرر أن يغادر. تم التعاقد مع ديفيد كلاعب حر، ولكن مع 12 مليون يورو من التكاليف الإضافية. لم يتم التعاقد مع زيغروفا (15 مليون) وجواو ماريو (12)، الذي انتقل إلى بولونيا. في النهاية، الصفقة الكبيرة الوحيدة التي حققت التوقعات هي بريمر (51 مليون). هذه البيانات تدعم الفكرة التي يستند إليها المقال: يوفنتوس، المشكلة ليست في المال. بل في كيفية إنفاقه.




