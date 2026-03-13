فقد دي جريجوريو مكانه، لكن لا يبدو أن بيرين سيحتفظ بحراسة مرمى يوفنتوس لفترة طويلة: تتوالى الشائعات حول عدة حراس مرمى يُتوقع انتقالهم في الصيف، مثل دي خيا من فيورنتينا أو فيكاريو من توتنهام، لكن الاسم الذي يتردد بإصرار أكبر هو أليسون بيكر من ليفربول.
يوفنتوس، التعاقد مع أليسون ليس مشكلة: سباليتي هو المفتاح لإقناع البرازيلي وليفربول
العقد الحالي ساري المفعول حتى عام 2027، لكن «الريدز» اتخذوا منذ فترة طويلة اتجاهاً واضحاً باختيارهم ضم مامارداشفيلي من فالنسيا. ثم هناك عامل سباليتي: فالمدرب القادم من سيرتالدو يعرف أليسون منذ أن كان يرتدي قميص روما، وهو بحاجة إلى حارس مرمى يمكنه الوثوق به بين القائمين.
وكما تشيرصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»، فإن راتب أليسون لن يمثل مشكلة أيضاً: 6 ملايين يورو صافية، أي أقل بمليون يورو عن الراتب الذي حصل عليه لاعب يوفنتوس رقم 10 يلدز بعد تجديد عقده مؤخراً. لذا، إذا تمكن سباليتي من إقناع أليسون، ووافق ليفربول على فكرة التخلي عنه، فسيصبح الطريق أمام يوفنتوس سهلاً للغاية.
موسم أليسون
حتى الآن، خاض الحارس البرازيلي 24 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حافظ على شباكه نظيفة في 9 مباريات وتلقى 29 هدفاً. أما في المسابقات الكأسية، فقد خاض 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، حيث تلقى 3 أهداف وحافظ على شباكه نظيفة في 3 مباريات أخرى؛ وتلقى هدفين في نهائي كأس الدرع الخيرية، وأخيراً خاض مباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تلقى هدفاً واحداً وحافظ على شباكه نظيفة في المباراة الأخرى.