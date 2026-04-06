قبل أشهر قليلة من نهاية الموسم، بدأت الأندية في التخطيط لاستراتيجيات سوق الانتقالات. اتصالات أولية بشأن اللاعبين الموضوعين على رادارها، بهدف التحرك قبل الأندية الأخرى لسبق المنافسة. يوفنتوس، في هذا الإطار، يراقب السوق بحثًا عن بعض الفرص منخفضة التكلفة. ووفقًا لما ذكرته سكاي سبورت، أجرى البيانكونيري استطلاعًا بشأن داروين نونيز، الذي لم يُقنع تمامًا في موسمه الأول في السعودية مع الهلال وقد يعود إلى أوروبا في الصيف. وقد تقدّم يوفنتوس بطلب أولي للحصول على معلومات من النادي السعودي، ثم يقرر ما إذا كان سيُعمّق المفاوضات أو يتجه إلى أهداف أخرى. وكان البيانكونيري قد فكروا بالفعل في المهاجم الأوروغوياني خلال الصيف الماضي، كما كان أيضًا فكرة لدى نابولي قبل إتمام صفقة لوكا.
يوفنتوس، استطلاع بشأن داروين نونيز من الهلال
اتصالات أيضًا من أجل برناردو سيلفا
من بين أكثر الملفات متابعة هناك ملف برناردو سيلفا، إذ إن اللاعب البرتغالي يقترب عقده مع مانشستر سيتي من نهايته، وقد أبلغه النادي بالفعل أن تجديده غير وارد ضمن خططه المستقبلية. لذلك، مع نهاية الموسم ستفترق الطرق، فيما بدأ البيانكونيري بالتحرك لفهم ما إذا كان ومتى يمكنهم محاولة التقدم لضمه. وإلى جانب البيانكونيري، هناك اليوم أيضًا بعض أندية الدوري السعودي للمحترفين وأندية الدوري الأمريكي (MLS) مستعدة لعرض راتب عليه أعلى حتى مما يتقاضاه في إنجلترا (حوالي 10 ملايين يورو صافيًا، وهو مبلغ مهم بالنسبة لميزانية يوفنتوس).
الأهداف الأخرى
في سوقٍ قد تظهر فيه فرص مهمة مجانًا، أدرجت يوفنتوس في قائمتها أيضًا قلب الدفاع الأرجنتيني لبورنموث ماركوس سينيزي، الذي جرى معه بالفعل بعض التواصل، وكذلك النمساوي كزافير شلاغر لاعب لايبزيغ، الذي كانوا قد أبدوا اهتمامًا به بالفعل في يناير عندما كان الطلب 10 ملايين يورو. وفي خط الوسط، الاسم الذي ينبغي وضعه داخل دائرة حمراء هو فرانك كيسييه، الذي ينتهي عقده مع الأهلي، وهو أول بديل حقيقي لساندرو تونالي لاعب نيوكاسل. ومن بين اللاعبين الذين يمكنهم الرحيل مجانًا في نهاية الموسم، ارتبط اسم تشيليك لاعب روما وليفاندوفسكي لاعب برشلونة أيضًا بالبيانكونيري.