قبل أشهر قليلة من نهاية الموسم، بدأت الأندية في التخطيط لاستراتيجيات سوق الانتقالات. اتصالات أولية بشأن اللاعبين الموضوعين على رادارها، بهدف التحرك قبل الأندية الأخرى لسبق المنافسة. يوفنتوس، في هذا الإطار، يراقب السوق بحثًا عن بعض الفرص منخفضة التكلفة. ووفقًا لما ذكرته سكاي سبورت، أجرى البيانكونيري استطلاعًا بشأن داروين نونيز، الذي لم يُقنع تمامًا في موسمه الأول في السعودية مع الهلال وقد يعود إلى أوروبا في الصيف. وقد تقدّم يوفنتوس بطلب أولي للحصول على معلومات من النادي السعودي، ثم يقرر ما إذا كان سيُعمّق المفاوضات أو يتجه إلى أهداف أخرى. وكان البيانكونيري قد فكروا بالفعل في المهاجم الأوروغوياني خلال الصيف الماضي، كما كان أيضًا فكرة لدى نابولي قبل إتمام صفقة لوكا.