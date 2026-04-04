"حالته جيدة ولكن".. سباليتي يستبعد فلاهوفيتش من تشكيل يوفنتوس ويتبرأ من "كارثة إيطاليا"!

استهل المدير الفني ليوفنتوس، لوتشيانو سباليتي، الحديث عن لقاء فريقه ضد جنوى لحساب الجولة الحادية والثلاثين من الكالتشيو مصرحاً: "نحن مُلزمون بحصد الفوز في جل المباريات، ومشاركة فلاهوفيتش منذ البداية مستبعدة. بإمكانه التواجد جنباً إلى جنب مع ميليك على أرض الملعب".

وعقب انقضاء فترة التوقف الخاصة بالمنتخبات الوطنية، يتأهب فريق السيدة العجوز للرجوع إلى المنافسات المحلية عبر بوابة جنوى ضمن الأسبوع الحادي والثلاثين من البطولة الإيطالية.

اللقاء المقرر إقامته يوم الإثنين في معقل "أليانز ستاديوم"، سيكون حاسماً ويحمل نقاطاً ثمينة لطرفين يسعى كل منهما لتحقيق غايات متباينة.

ففي حين يطمح البيانكونيري لإنعاش حظوظه بقوة في صراع بلوغ دوري أبطال أوروبا، يطارد الفريق الليغوري نتيجة إيجابية تتيح له توسيع الفارق مع خصومه في معركة البقاء وتجنب الهبوط.

وكان لوتشيانو سباليتي قد مهد لهذه الموقعة خلال مؤتمر صحفي عُقد قبل يومين من صافرة البداية.

  • علينا الفوز بجميع المباريات تقريبًا

    يعي سباليتي تماماً أن فريقه يوفنتوس فقد ترف إهدار النقاط إن كان راغباً في حجز مقعده في دوري الأبطال الموسم المقبل، حيث صرح: "المنعطف الأخير يحمل أهمية بالغة لنا، وهو وضع طبيعي ومستمر. سنقدم كل ما نملك. لا نملك مساحة كبيرة للتعثر، وعلينا كسب جل المواجهات لنبقى في دائرة التنافس. اللاعبون الذين نجحوا في ملحق المونديال عادوا بمعنويات مرتفعة، بينما رجع آخرون محبطين، غير أنني أترقب جاهزيتهم جميعاً لخوض لقاء جنوى".

  • إقصاء المنتخب الإيطالي

    وكما كان متوقعاً، تطرق المدرب الأسبق للأتزوري في حديثه إلى إخفاق إيطاليا في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026.

    وأضاف سباليتي مؤكداً: "أنا على دراية بهم وبحجم العاطفة والتفاني الذي قدموه. لست مضطراً لتحمل عبء هذا الإقصاء، كما أنني لم أكن لأُنسب الفضل لنفسي لو نجحوا. أرى شخصياً أن الحدث يبعث على الحزن، غير أن الوقت قد حان للتأمل بعقلانية. من الحكمة أن نراجع الأمور بروية ونرسم خططنا بدقة. علينا التساؤل: هل نود فعلياً تثمين لاعبينا؟ لدينا في إيطاليا مستثمرون أجانب كثر؛ نرحب بأموالهم في كرتنا، لكن مطالبتهم برعاية المواهب المحلية قد تصطدم بحساباتهم الخاصة. التطور يتطلب المرور بتجربة الألم والمعاناة، وأنا شخصياً أجد فائدة في استشعار مرارة ما جرى أحياناً. ورغم ذلك، طالبت فريقي بترك هذه المشاعر جانباً. لقد تقاسمت معهم هذا الحزن بصفتي عشت تلك الأجواء الوطنية".


  • التجديد

    لا يبدو سباليتي مستعجلاً بشأن تمديد عقده، موضحاً: "يستغربني اهتمامكم المبالغ فيه بهذا الملف... على صعيد العلاقات الثنائية، الأمور تسير على ما يرام، بيد أن التركيز الأكبر يجب أن ينصب على مواجهة جنوى بالغة الصعوبة. ستتاح لنا الفرصة لمناقشة الأمر في الأيام المقبلة، فالأمر لا يحتاج لإنجازه في غضون ساعة حتى وإن رغبنا في ذلك، بل ينبغي أن يأخذ مساره التلقائي".

  • فلاهوفيتش على مقاعد البدلاء

    ورفض المدير الفني لليوفي فكرة الدفع بفلاهوفيتش منذ بداية اللقاء أمام جنوى، قائلاً: "حالته جيدة، وقد خاض تدريبات ممتازة بفضل برامجه التدريبية المتبادلة خلال الأسبوعين الماضيين. إنه جاهز للمشاركة، لكن من المستبعد تواجده في التشكيلة الأساسية، وربما يتم إقحامه خلال مجريات اللقاء. ومثل فلاهوفيتش، افتقدنا ميليك لزمن طويل، وكلاهما بحاجة لإنهاء مرحلة التأهيل. من الوارد أن يتشاركا الهجوم معاً؛ فأحدهما يميل لاختراق الدفاعات، بينما يتميز الآخر بالصلابة والمهارة الفنية، والاثنان يتمتعان بقوة بدنية ستمثل إضافة كبيرة لنا".

  • دي روسي "ابن كرة القدم"

    ووجّه سباليتي إشادة خاصة لدانييلي دي روسي، المدير الفني الحالي لجنوى والذي كان يلعب تحت إدارته سابقاً في روما: "هو بلا شك بمثابة ابن لي في عالم كرة القدم، وأكنّ له مودة أثق أنها متبادلة. ربما كنت قاسياً عليه في بعض المواقف تماماً كأي أب. أرى فيه مدرباً قادراً على طبع هويته على الفريق؛ فقد صاغ جنوى ليناسب أسلوبه، وباتت سماته الشخصية كلاعب تنعكس بوضوح على أداء فريقه اليوم".

