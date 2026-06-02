ماذا لو لم تتفكك يوغوسلافيا؟ مودريتش يجاور عملاق مانشستر ونجم الهلال في "قوة عظمى" بكأس العالم 2026!

المثير للاهتمام، هو أن التعداد السكاني ليوغوسلافيا قبل انفصالها إلى دول مستقلة، وصل إلى 23 مليون نسمة، وكانت تتمتع وقتها بنجاح هائل بمختلف الأصعدة سواء رياضيًا أو سياسيًا أو اقتصاديًا، وشاركت بصفة منتظمة في كأس العالم واليورو.
يوغوسلافيا حصلت على المركز الثاني في اليورو على وجه التحديد مرتين في 1960 و1968، ولو كانت استمرت بنفس الاسم لكنا شاهدنا هذه المجموعة بفريق واحد في المونديال المقبل:
حراس مرمى : يان أوبلاك "سلوفينيا"، فانيا ميلينكوفيتش سافيتش "صربيا، ستول ديميترفيسكي "مقدونيا"
الدفاع : يوشكو جفارديول "كرواتيا"، سياد كولاسيناك "البوسنة"، جوسيب ستانيشيتش "كرواتيا"، ستراهينيا بافلوفيتش "صربيا"، نيكولا ميلينكوفيتش "صربيا"، ياكا بيول "سلوفينيا"، مارين بونجراتشيتش "كرواتيا"، عمار ديديتش "البوسنة".
خط الوسط : لوكا مودريتش "كرواتيا"، ماتيو كوفاتشيتش "كرواتيا"، ماريو باساليتش "كرواتيا"، سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش "صربيا"، نيمانيا جوديلي "صربيا"، ساسا لوكيتش "صربيا"، إليف إلماس "مقدونيا"، مارسيلو بروزوفيتش "كرواتيا".
الهجوم : إدين دجيكو "البوسنة"، فيدات موريكي "كوسوفو"، بنجامين شيشكو "سلوفينيا"، إيفان بيريتشيتش "كرواتيا"، أندري كراماريتش "كرواتيا"، أنتي بوديمير "كرواتيا".
مجموعة ربما لا يمكنها الفوز بكأس العالم، ولكنها كانت قادرة على تقديم مستويات أفضل مما ستقدمه الدول المنتمية ليوغوسلافيا سابقًا في المونديال، والتي تتمثل في الثنائي كرواتيا والبوسنة فقط، ومن الممكن أيضًا أن تتحول إلى قوة عظمى وحصان أسود يناطح الكبار مثل الأرجنتين وفرنسا والبرازيل وألمانيا وإسبانيا وغيرهم.