خطة برشلونة للتعاقد مع جفارديول .. استكشاف مبدئي للصفقة ودور الـ"115" مخالفة في موقف مانشستر سيتي!

قرب نهاية عام 2025، استكشف القسم الرياضي في برشلونة رسميًا إمكانية التعاقد مع الكرواتي البالغ من العمر 24 عامًا، وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو.

وكان فليك يبحث بنشاط عن تعزيزات متعددة الاستخدامات، وقد كان جفارديول يتناسب تمامًا مع القالب التكتيكي. وأُعجب العملاق الكتالوني بسيطرته البدنية، وقدرته على الدفاع في المساحات المفتوحة، وثباته الانفعالي عند إخراج الكرة من الخلف.

والأهم من ذلك، أن قدرته على الانتقال بسلاسة بين مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر كانت ستمنح مرونة هائلة لمنظومة البلوجرانا.

لكن محاولتهم الأولى اصطدمت فورًا بحائط مسدود. فلم تكن لدى جفارديول أي رغبة على الإطلاق في مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي الوقت ذاته، أوضح مانشستر سيتي بشكل صريح أنه لن يُسهّل أي انتقال تحت أي ظرف من الظروف، إذ يرى في اللاعب قطعة أساسية في مشروعه.



