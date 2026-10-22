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محمود خالد

دفاعًا عن كريستيانو رونالدو .. نجم النصر السابق: هذا الأمر حدث مع ماجد عبد الله!

كريستيانو رونالدو
النصر
دوري روشن السعودي

نجم الهلال السابق: رونالدو هو حل النصر "حتى يناير المُقبل"..

في الوقت الذي صار محور الحديث فيه عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، هو التساؤل بشأن ما إذا كان النصر يملك البديل له، إذا ما تراجع مستواه خلال المباريات، جاءت رسالة يوسف خميس، نجم العالمي السابق، للدفاع عن القائد الحالي بعد مباراة نيوم.

وواجه رونالدو انتقادات لاذعة بشأن مستواه أمام نيوم، في مباراة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، التي شهد فوز النصر بهدف جواو فيليكس، حيث أهدر "الدون" ركلة جزاء، فضلًا عن إضاعة الفرص.

وبخلاف لقاء نيوم، فإن تذبذب مستوى رونالدو، أثار الجدل حول مدرب النصر، أنج بوستيكوجلو، الذي يصرّ على الإبقاء على صاحب الـ41 عامًا، لمدة 90 دقيقة، بالتزامن مع أزمته مع منتخب البرتغال، ومغادرته لمعسكر البحّارة في فترة التوقف الدولي، لتتراوح التساؤلات ما إذا كان المدرب الأسترالي لا يريد المجازفة باستبدال كريستيانو في تلك الآونة، ومن هو البديل المناسب لرونالدو؟

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  • واقعة قديمة لماجد عبد الله

    ودافع يوسف خميس، عن كريستيانو رونالدو، في حديثه عبر برنامج "المنتصف"، مؤكدًا أن ما يحدث مع الدون أمر طبيعي، فيما أوعز الجدل الكبير حول مشاركته، بأنه يلعب في النصر، وكل يوم يحدث أمر في النادي، يتحول إلى "حكاية"، على حد وصفه.

    واستشهد خميس بواقعة قديمة، لأسطورة النصر ماجد عبد الله، بقوله إنه لم يتمكن من التسجيل لـ6 مباريات متتالية.

    وأضاف "كنتُ في لقاء وقتها ببرنامج عالم الرياضة، وكانت مباراتنا بعد يومين أمام الهلال، ولمّا سألوني عن ماجد عبد الله، كونه لم يسجل في 6 مباريات متتالية، قلت: ليست مشكلة، سيسجّل المباراة المُقبلة، وهذا الحديث لم يعجب الصحافة، وخرجت الصحف للسخرية، وماجد عاد للتسجيل أمام الهلال، وأنا من مرر له الكرة ليسجل".

  • "رونالدو هو الحل فنيًا"

    وفي سياق متصل، قال ناصر الشمراني، نجم الهلال والشباب السابق، إنه بعيدًا عن الجوانب التسويقية، وبرؤية فنية، فإن كريستيانو رونالدو يعد الحل للنصر، حتى الوصول إلى فترة انتقالات يناير، في إشارة لعدم وجود بديل له في صفوف الفريق.

    وبرد الإعلامي خالد الشنيف عليه، عبر برنامج "دورينا غير"، بأن النصر يمتلك عبد الله الحمدان كمهاجم، قال الشمراني، إن الحمدان يتألق في اللعب تحت المهاجم، مضيفًا "إذا أردت أن تريحه عن المشاركة في المباريات، هل سيقبل هو بذلك الأمر؟ نحن نتحدث عن شخص يريد الوصول إلى 1000 هدف في مسيرته.

    ونوّه الشمراني بأن رونالدو وصل إلى مرحلة أنه صار هو من يضع نفسه تحت الضغط، من منطلق مقولة "العقل موجود ولكن الجسد لا يستطيع"، مضيفًا أنه يجب عليه الاعتراف بأنه بعض الأحيان لا يقدر، كما طالب رونالدو بالتوقف بعد انتهاء عقده مع النصر في الصيف المُقبل، بقوله "كثّر الله خيرك لم تقصر".

    واستعرض الشنيف مقارنة رقمية بين أداء كريستيانو رونالدو في أولى 10 جولات من دوري روشن، خلال الموسم الماضي (الذي فاز النصر بلقبه) والموسم الحالي.

    وأظهرت الإحصائية انخفاضًا ملحوظًا في مستوى رونالدو الهجومي؛ حيث سجل 4 أهداف من 8 مباريات هذا الموسم، فضلًا عن تسديد 28 كرة وإهدار 5 فرص محققة، بينما في الموسم الماضي، سجل 10 أهداف في 9 مباريات، وسدد 63 كرة، وأهدر 9 كرات.

  • وضع كريستيانو رونالدو الحالي

    وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قد أصدر قرارًا بمعاقبة كريستيانو رونالدو بالإيقاف لمدة 30 يومًا، وغرامة مالية قدرها 255 يورو، على خلفية أزمة رحيله بدون إذن عن معسكر المنتخب الأول، في فترة التوقف في سبتمبر الماضي، بسبب أزمته مع المدير الفني جورج جيسوس، واتهام الدون له بمخالفة وعده له، فيما يتعلق بعدم إشراكه في مباراة النرويج، ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية.

    هذه العقوبة تعني أن رونالدو بإمكانه العودة لتمثيل المنتخب الأول في نوفمبر المُقبل، إلا أن كريستيانو بات يسابق الزمن من أجل تحقيق حلمه بالوصول إلى 1000 هدف في مسيرته، مع تسجيله 981 هدف، وتبقي 19 هدفًا على هذا الرقم التاريخي، في ظل تلميحه المسبق بإمكانية الاعتزال مع نهاية الموسم الحالي، بالتزامن مع انتهاء عقده مع النصر.

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