الاستغناء عن يوسف النصيري؟!: يا شماتة كريم بنزيما في إدارة فهد سندي.. والاتحاد أصبح "مقبرة النجوم" ولكن!

لم تكن الفترة القصيرة التي قضاها النجم المغربي يوسف النصيري، في صفوف عملاق جدة الاتحاد، مجرد محطة عادية في مسيرة هذا المهاجم المخضرم؛ بل رحلة محفوفة بالتوقعات الهائلة، والضغوطات التي لا تهدأ.

نعم.. الاتحاد تعاقد مع النصيري في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من صفوف العملاق التركي فنربخشه؛ وذلك بهدف واحد فقط، وهو تحسين جودة خط الهجوم المُتهالك.

وتزامن قدوم النصيري إلى العميد الاتحادي، مع انتقال المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم.

وبعد 4 أشهر فقط من التعاقد معه؛ ها هو المهاجم المغربي بات قريبًا جدًا من الرحيل عن نادي الاتحاد، حسب الأخبار الأخيرة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، مجموعة من النقاط المهمة؛ وذلك بعد أنباء اقتراب النصيري، من الرحيل عن نادي الاتحاد..