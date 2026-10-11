بدى المهاجم المغربي يوسف النصيري راضيًا عن أداء زملائه في الاتحاد رغم الهزيمة في الكلاسيكو أمام الهلال، لكنه اتهم الحكم السعودي خالد الطريس بالتأثير على نتيجة اللقاء.
"هذا الرجل سبب خسارتنا" .. يوسف النصيري يستاء بعد خسارة الاتحاد ويوجه رسالة إلى نجم الهلال
ماذا حدث؟
حل الاتحاد أمس السبت، ضيفًا على الهلال، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2026-27، في قمة حسمها أصحاب الأرض لصالحهم بنتيجة 3-2.
ثلاثية الزعيم سجلها جابرييل مارتينيلي، أولي واتكينز وكريسينسيو سامرفيل في الدقائق 11، 30 و64 من عمر المباراة.
أما ثنائية العميد، فأحرزها يوسف النصيري وستيفن بيرجفاين "ضربة جزاء"، في الدقيقتين 22 و89 من عمر الكلاسيكو.
غضب النصيري من الحكم
عقب المباراة، عندما سُئل مهاجم الاتحاد يوسف النصيري عن سبب خسارة الاتحاد، كان رده الأول "بسبب الحكم"!
المغربي قال نصًا في تصريحاته للصحفيين: "ما هو سبب الخسارة؟ هل رأيت المباراة؟، لست قادرًا على الكلام عن الحكم، لكنه أحد أسباب الخسارة، لن أتكلم بسبب العقوبات".
وأضاف النصيري: "لكنها كانت مباراة جيدة لنا وللهلال".
رسالة إلى ياسين بونو
بعيدًا عن الغضب، تحدث المغربي عن لقطة الهدف الذي سجله في شباك مواطنه ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال، ورفضه للاحتفال، بل وتوجه للاعتذار للآخير.
النصيري علق: "من الصعب عليّ أن أحتفل أمام أخي وشخص عزيز على قلبي، لقد جمعتنا سنوات في المنتخب المغربي وإشبيلية، أتمنى لبونو التوفيق في قادم المباريات".
من جانبه، حرص بونو على تقبيل رأس النصيري أمام الصحفيين، موضحًا: "هو أخي الصغير، قريب مني كثيرًا، لقد قدم الليلة مباراة كبيرة، أود تهنئته عليها".
وماذا بعد؟
بهذه الهزيمة، تجمد رصيد النمور عند 17 نقطة، محتلين المركز الرابع في جدول الترتيب، متأخرين بفارق أربع نقاط عن الهلال "المتصدر"، ونقطتين عن كل من القادسية والنصر صاحبي المركزين الثاني والثالث، على الترتيب.
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