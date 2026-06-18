"هذا موقفي من المشاركة في يورو 2028" .. مانويل نوير يتحدث عن الاعتزال مجددًا بعد كأس العالم 2026

كان نجم بايرن ميونخ البالغ من العمر 40 عامًا قد أعلن اعتزاله اللعب مع «المنتخب الألماني» بعد بطولة يورو 2024، لكنه اقتنع بالعودة إلى صفوف المنتخب بعد أن أظهر مستواه المعهود على مستوى النادي.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح نوير الأسباب التي دفعته إلى الانسحاب في البداية. وقال للصحفيين: «انسحبت في عام 2024 لسبب وجيه بعد بطولة يورو ناجحة أقيمت على أرضنا. بالنسبة لي، كان هذا القرار الصحيح. شعرت أنه القرار الصائب».

وأضاف: «كان من شأن الاستمرار في اللعب مع المنتخب الوطني خلال العامين الماضيين أن يشكل عبئًا رياضيًا كبيرًا عليّ».