يورغن كلوب يرد على إعلان محمد صلاح رحيله عن ليفربول ويقدم اقتراحًا جريئًا بشأن هوغو إكيتيكي

في أعقاب الأنباء التي أفادت بأن صلاح سيختتم مسيرته التي استمرت تسع سنوات في ميرسيسايد هذا الصيف، أعرب كلوب عن رد فعله الشخصي تجاه رحيل المهاجم. وقد عاش الاثنان معًا حقبة حافلة بالألقاب، وكشف كلوب أنه كان على اتصال باللاعب البالغ من العمر 33 عامًا منذ صدور الإعلان الرسمي يوم الثلاثاء.

وفي حديثه إلى The Anfield Wrap، قال كلوب: "آمل أن يحظى ببقية موسم ناجحة. تبادلنا الرسائل النصية ليلة أمس، وأتمنى حقًا أن يستمتع ببقية الموسم، لكنني أعلم أن مو لن يستمتع بها إلا إذا فاز الفريق بالمباريات وسجل هو الأهداف. آمل حقًا أن تبتسموا جميعًا في الجولة الأخيرة، وأن تكونوا سعداء وممتنين لأنكم كنتم جزءًا من واحدة من أروع المسيرات المهنية التي سنشهدها على الإطلاق."