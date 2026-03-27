يورغن كلوب يحذر ليفربول من أنه سيكون من المستحيل تعويض محمد صلاح بعد الإعلان المفاجئ عن رحيله

في حديثه قبل عودته إلى أنفيلد للمشاركة في مباراة خيرية للأساطير، قدم كلوب تقييماً مؤثراً للحياة بعد رحيل صلاح. عقب أنباء رحيل اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً عن ميرسيسايد في نهاية الموسم، استذكر مدربه السابق التأثير الهائل الذي أحدثه «الملك المصري» منذ عام 2017.

"كان عليّ أن أستوعب ما يعنيه رحيل محمد"، اعترف كلوب. "أنا أنظر إلى الأمر من الخارج بالفعل، لذا أرسلت له رسالة نصية أعرب فيها عن رأيي. أنا سعيد وفخور حقاً بأنني كنت جزءاً من هذه الرحلة بأكملها. يا إلهي، يا له من لاعب!"