يورغن كلوب «استمتع بكل لحظة» من عودته إلى ليفربول، حيث شارك المدرب السابق في مباراة الأساطير ضد بوروسيا دورتموند

أكد كلوب أنه سيعود إلى أنفيلد العام المقبل بعد أن استمتع بالأجواء خلال مباراة الأساطير التي أقيمت يوم السبت. وكان المدرب السابق لليفربول - الذي قاد النادي إلى الفوز بثمانية ألقاب، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا - جزءًا من الجهاز الفني لدالغليش في هذه المناسبة التي أقيمت لدعم مؤسسة ليفربول (LFC Foundation).

أمضى الألماني ما يقرب من عقد من الزمن على رأس "الريدز" قبل أن يتنحى عن منصبه في ختام موسم 2023-24. وعلى الرغم من منصبه الجديد كرئيس عالمي لكرة القدم في ريد بول، بدا في مكانه تمامًا خلال التعادل 2-2 مع دورتموند - النادي الذي قاده بشكل مشهور إلى لقبين في الدوري الألماني بين عامي 2008 و2015. ضم فريق ليفربول مجموعة من النجوم، بما في ذلك ستيفن جيرارد وتياجو ألكانتارا وبيبي رينا وبيتر كراوتش.