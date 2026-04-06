"يورغن كان يعرف كل شيء عني": كلوب جلب لاعبًا سابقًا في الدوري الألماني إلى ليفربول - ولم يشركه أبدًا

في عام 2016، تعاقد «الريدز» مع لوريس كاريوس البالغ من العمر 23 عامًا مقابل حوالي ستة ملايين يورو من نادي ماينز 05، وكان اللاعب البلجيكي سيمون مينيوليت (29 عامًا) موجودًا أيضًا في تشكيلة ليفربول. لكن يبدو أن كلوب كان يريد حارس مرمى متمرسًا آخر، فتذكر مانينغر الذي كان قد أثار غضبه بشدة قبل عامين.

وصف النمساوي الموقف قائلاً: "بدأ كل شيء بمكالمة هاتفية. كان يورغن يعرف كل شيء عني. كنت قد هزمت فريقه في دورتموند مع أوغسبورغ قبل عامين. قال: 'أريد هذا الحارس.' في ذلك اليوم، تصدت لكل الكرات ضدنا، وعليك أن تفعل ذلك الآن من أجلي أيضاً."

أقيمت المباراة المذكورة في أوائل عام 2015 في سيغنال إيدونا بارك خلال الموسم الأخير الفاشل لكلوب في دورتموند. احتل بوروسيا دورتموند آنذاك المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الألماني، وشكلت المواجهة مع أوغسبورغ أدنى نقطة في ذلك الموسم. خسر أصحاب الأرض 0-1 بهدف من راؤول بوباديلا، على الرغم من أنهم لعبوا بأفضلية عددية لأكثر من 25 دقيقة بعد طرد كريستوف يانكر. ومع ذلك، فشلوا مرارًا وتكرارًا أمام مانينغر الذي كان في أفضل حالاته.

بعد عام ونصف، وقع مانينغر عقداً لمدة عام واحد بعد اتصال من كلوب، حيث كان قد لعب سابقاً مع أرسنال. لكنه لم يُسمح له بالظهور في أي مباراة رسمية تحت قيادة كلوب. في النهاية، لم يشارك مانينغر في أي مباراة. "لم ألعب أبدًا. كنت في الأربعين من عمري، وسمح لي أن أودع كرة القدم أمام الجماهير في "ذا كوب" (المدرج الأسطوري لليفربول في أنفيلد رود، محرر). كان ذلك شعورًا رائعًا."