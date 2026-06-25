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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni و علي سمير

"فرصة للذهاب إلى المرحاض" .. كلوب يدافع عن فترات الاستراحة المثيرة للجدل في كأس العالم

كأس العالم
يورجن كلوب
الولايات المتحدة الأمريكية
كندا
المكسيك

المدرب الألماني يختلف مع توماس توخيل وفان دايك

قدم يورجن كلوب، المدرب السابق لفريق ليفربول، وجهة نظر مختلفة بشأن فترات الراحة المخصصة لشرب الماء في كأس العالم 2026، التي أثارت جدلاً واسعاً، مخالفاً بذلك رأي العديد من المنتقدين البارزين.

وفي حين أعرب المشجعون واللاعبون عن استيائهم من التوقفات المتكررة، يرى المدرب الألماني أن هذه الفترات تخدم غرضاً عملياً سواء داخل الملعب أو خارجه.

  • المزايا التي يحصل عليها اللاعبون

    مع انطلاق مباريات كأس العالم في أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدخال فترات راحة مجدولة في منتصف كل شوط. ورغم أن الهدف الأساسي من ذلك هو حماية اللاعبين من حرارة الصيف الشديدة في أمريكا الشمالية، إلا أن فترات التوقف هذه أصبحت موضوع نقاش رئيسي. غير أن كلوب اتخذ موقفًا أقل حدة في التعامل مع هذا الجدل.

    وفي حديثه عن تطبيق هذه القواعد، أقر كلوب بالحاجة الجسدية للرياضيين. وقال كلوب: «الجو حار جدًا وهذا أمر جيد للاعبين. هل هو جيد للمدربين؟ نعم، كنت سأحب ذلك. ربما يكون الأمر مبالغًا فيه قليلاً في الوقت الحالي. إنها بالتأكيد فترة طويلة جدًا، لأنك لا تحتاج إلى دقيقتين ونصف أو ما شابه ذلك لشرب الماء. لكن هذا هو الأمر الواقع».

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  • JÜRGEN KLOPP Getty Images

    كلوب يرى الجانب المضحك في القاعدة الجديدة للفيفا

    ووفقًا للمدرب البالغ من العمر 59 عامًا، فإن التجربة المكتسبة من مشاهدة المباراة مباشرةً في الملعب تختلف عن مشاهدتها عبر التلفزيون. واعترف كلوب مازحًا بأن هذه الشاشات توفر حلاً عمليًّا لشخص في مثل سنه خلال أيام المباريات الطويلة.

    وقال كلوب: «لهذا الأمر فائدته، وعندما تكون في الملعب، لا بأس بذلك لأنك تحظى ببعض العروض الترفيهية — كما هو الحال في دالاس مع الفقرات التشجيعية، وهو ما استمتعت بمشاهدته على الشاشة الكبيرة». «لا بأس بذلك على الإطلاق، لكنني أتفهم شعورك عندما تجلس في المنزل ثم تبدأ الإعلانات التجارية... لكن في عمري هذا، فلا توجد مشكلة في الحصول على فرصة للذهاب إلى المرحاض».

  • هجوم من توخيل وفان دايك

    من ناحية أخرى، تعرضت هذه السياسة لانتقادات من قبل العاملين في هذا المجال. كما أعرب مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل عن إحباطه، مشيرًا إلى أن تكرار فترات الراحة يغير بشكل جذري طريقة لعب مباراة كرة القدم.

    وبالنسبة للمدربين الذين يعتمدون على إيقاع عالي الكثافة وإرهاق الخصم من خلال الضغط المستمر، فإن التوقف كل 22 دقيقة قد يكون ضارًا بخططهم التكتيكية.

    وقال مدرب «الأسود الثلاثة»: «أعتقد أن ذلك يقطع سير المباراة ويغير هويتها أكثر بكثير مما كنت أتصور. كانت هناك فترات راحة لتناول السوائل من قبل عندما كان الجو حاراً للغاية وكان ذلك ضرورياً، لكنها كانت أقصر ولم تكن تُطبق إلا في بضع مباريات. ومن أجل الإنصاف هنا، أصبح الأمر يُطبق الآن في كل مباراة لكل فريق. وهذا يقسم المباراة تقريباً إلى أربعة أرباع. وأعتقد أن ذلك يغير طابع اللقاء أكثر مما كنت أتصور".

    في حين يرى قائد المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك أن النظام يحتاج إلى نهج أكثر مرونة بدلاً من تطبيق قاعدة عامة على كل مباراة. وقال: «فترات الراحة لتناول السوائل أمر مثير للاهتمام بعض الشيء، لأنني كنت أشاهد بالطبع جميع المباريات تقريبًا حتى اليوم، وفي كل مرة يتم فيها الانتقال إلى الإعلاني أشعر بحالة من الاستياء».

    وأضاف:"أعتقد أن الأمر ليس رائعًا أيضًا بالنسبة للمشاهدين المحايدين على التلفزيون. إذا كان الجو حارًا جدًّا، فمن الواضح أنه سيكون من الجيد الحصول على راحة. لكنني أعتقد أنه يجب النظر إلى الأمر في كل مباراة على حدة".

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الاتحاد الدولي يتمسك بموقفه

    على الرغم من موجة الانتقادات التي أطلقها نجوم بارزون وصيحات الاستهجان التي ترددت من مدرجات الملعب عند توقف اللعب، لا ينوي الفيفا إلغاء فترات الراحة في منتصف البطولة. و

    تؤكد الهيئة الإدارية أن الهدف الأساسي هو سلامة اللاعبين وضمان أن تتنافس كل الفرق في ظل نفس القواعد التنظيمية، بغض النظر عما إذا كان سقف الملعب مغلقًا أو انخفضت درجة الحرارة الخارجية.

    ورداً على الانتقادات المستمرة، قال متحدث باسم الفيفا لوكالة «بريس أسوسيشن»: «نريد ضمان ظروف متساوية للجميع، ولهذا السبب يتم تطبيق هذه الاستراحات في كل مباراة».

    ودافع الرئيس جياني إنفانتينو عن اللوائح بتفسير مماثل، نافياً أن تكون الفيفا تحقق أرباحاً من الإعلانات التي تُعرض بعد ذلك.