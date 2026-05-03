هذه هي طبيعة الحكام.. مورينيو ينتقد الدوري البرتغالي بعد طرد أوتاميندي!
سباق اللقب ينتهي بمرارة
انتهت المنافسة على لقب الدوري بطريقة درامية بعد أن أهدر بنفيكا تقدمه الكبير، مما سمح لفريق بورتو بالتتويج باللقب للمرة الأولى منذ موسم 2021-2022.
شاهد مورينيو بإحباط انهيار فريقه على ملعب فاماليكاو بعد طرد نيكولاس أوتاميندي في بداية الشوط الثاني. يحتل بنفيكا الآن المركز الثاني برصيد 76 نقطة، متأخراً عن البطل الجديد بفارق تسع نقاط. وبدلاً من التركيز على الأخطاء التكتيكية، وجه المدرب غضبه نحو الحكم جوستافو كوريا.
مورينيو ينتقد مستوى التحكيم
وفي حديثه إلى قناة "سبورت تي في"، لم يتردد مدرب بنفيكا في التعبير عن رأيه بشأن التحكيم الذي يعتقد أنه أفسد الموسم. ولم يسمح سوى بسؤال واحد قبل أن يقدم تقييمًا لاذعًا، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالفائز الجديد باللقب والإشادة بقدرة فريقه على الصمود.
وقال مورينيو: "تقييمي هو أنه، بما أننا نقترب من نهاية البطولة، لا بد لي من القول إن هذه المباراة تقول الكثير عن طبيعة هذه البطولة. أود أن أهنئ نادي بورتو على فوزه المستحق باللقب، وأود أن أهنئ لاعبي فريقي على شجاعتهم حتى اليوم، وخاصة اليوم."
التركيز يتحول إلى المركز الثاني
وبعد أن أصبحت الميدالية الذهبية بعيدة المنال من الناحية الحسابية، يتعين على النادي إعادة ترتيب أولوياته بسرعة. ويحتل سبورتينج المركز الثالث برصيد 73 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن بنفيكا، مع وجود مباراة مؤجلة في رصيده.
وسيكون احتلال مركز أقل من منافسه المحلي اللدود أمراً صعباً للغاية. وفي معرض حديثه عن المعركة القادمة على المركز الثاني، تحدث مورينيو بنبرة متحدية بشأن فرص فريقه في الحفاظ على المركز. وأضاف: "وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق المعجزة المتمثلة في البقاء في المركز الثاني والتقدم على سبورتينج. أعتقد أننا سنحقق ذلك."
التطلع إلى المستقبل بالنسبة للنادي
يجب على بنفيكا أن يستجمع قواه بسرعة لضمان احتلال المركز الثاني الحاسم في مواجهة التهديدات المحدقة، ويتجه تركيز الفريق الآن إلى استضافة براجا، صاحب المركز الرابع، في 10 مايو، قبل أن يختتم الموسم بمباراة خارج أرضه أمام إستوريل في 17 مايو.
ومن اللافت للنظر أن بنفيكا لا يزال في طريقه لتحقيق موسم خالٍ من الهزائم في الدوري البرتغالي، لكن مستقبل مورينيو كان موضوعًا لكثير من التكهنات وسط تقارير تفيد بأنه قد يعود إلى ريال مدريد في الصيف.