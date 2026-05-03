هذه هي طبيعة الحكام.. مورينيو ينتقد الدوري البرتغالي بعد طرد أوتاميندي!

وفي حديثه إلى قناة "سبورت تي في"، لم يتردد مدرب بنفيكا في التعبير عن رأيه بشأن التحكيم الذي يعتقد أنه أفسد الموسم. ولم يسمح سوى بسؤال واحد قبل أن يقدم تقييمًا لاذعًا، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالفائز الجديد باللقب والإشادة بقدرة فريقه على الصمود.

وقال مورينيو: "تقييمي هو أنه، بما أننا نقترب من نهاية البطولة، لا بد لي من القول إن هذه المباراة تقول الكثير عن طبيعة هذه البطولة. أود أن أهنئ نادي بورتو على فوزه المستحق باللقب، وأود أن أهنئ لاعبي فريقي على شجاعتهم حتى اليوم، وخاصة اليوم."