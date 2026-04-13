بعد هزيمة فريقه في مباراة الذهاب في باريس، اعترف سلوت بأن فريقه كان محظوظًا لأن الفارق على مجموع المباراتين اقتصر على هدفين فقط. ورغم الفجوة الكبيرة في الجودة بين الفريقين في تلك المباراة، يثق سلوت بأن لاعبيه يمتلكون الموهبة والصلابة الذهنية اللازمتين لقلب التأخر، بينما يستقبلون فريق لويس إنريكي في أنفيلد.

وقال سلوت: «أولًا وقبل كل شيء سأُذكّر اللاعبين بالنتيجة. كانت 2-0. بدا الأمر مختلفًا تمامًا في تلك الليلة، لكن النتيجة كانت 2-0، وقد أظهرنا مرارًا هذا الموسم في المباريات الكبيرة أننا قادرون على تقديم أداء رائع. كما أظهرنا جانبًا مختلفًا أيضًا، وأنا واعٍ لذلك، لكن بالنسبة لأولئك الذين كانوا معي خلال العام ونصف الماضيين، ففي 49 مباراة لعبناها على أرضنا، تمكّنا من تسجيل هدفين أو أكثر في 36 مباراة».