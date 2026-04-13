يواجه ليفربول تحديًا «معقدًا لكنه ليس مستحيلًا» أمام باريس سان جيرمان، إذ يمتلك آرني سلوت «200 مثال» تدعم آمال العودة في دوري أبطال أوروبا
لا تزال آمال العودة في أنفيلد قائمة
بعد هزيمة فريقه في مباراة الذهاب في باريس، اعترف سلوت بأن فريقه كان محظوظًا لأن الفارق على مجموع المباراتين اقتصر على هدفين فقط. ورغم الفجوة الكبيرة في الجودة بين الفريقين في تلك المباراة، يثق سلوت بأن لاعبيه يمتلكون الموهبة والصلابة الذهنية اللازمتين لقلب التأخر، بينما يستقبلون فريق لويس إنريكي في أنفيلد.
وقال سلوت: «أولًا وقبل كل شيء سأُذكّر اللاعبين بالنتيجة. كانت 2-0. بدا الأمر مختلفًا تمامًا في تلك الليلة، لكن النتيجة كانت 2-0، وقد أظهرنا مرارًا هذا الموسم في المباريات الكبيرة أننا قادرون على تقديم أداء رائع. كما أظهرنا جانبًا مختلفًا أيضًا، وأنا واعٍ لذلك، لكن بالنسبة لأولئك الذين كانوا معي خلال العام ونصف الماضيين، ففي 49 مباراة لعبناها على أرضنا، تمكّنا من تسجيل هدفين أو أكثر في 36 مباراة».
الإيمان بخلق ليلة خاصة
على الرغم من تحقيق ثلاثة انتصارات فقط في آخر تسع مباريات لهم، فإن لدى النادي الكثير من الليالي الأوروبية التي لا تُنسى ليستمد منها الإلهام. ورفض سلوت الشكوك حول ثقة فريقه أمام منافسيهم الأقوياء.
وأكد ذلك قائلاً: «نعم، نحن لا نلعب أمام باريس سان جيرمان في جميع مبارياتنا الـ49 على أرضنا، لكننا واجهنا خصوماً أقوياء جداً في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز. هناك إيمان بأننا نستطيع القيام بأشياء مميزة غداً، لكن علينا أن نكون مميزين للغاية لتحقيق ذلك لأننا نلعب ضد أبطال أوروبا. هذا يجعل المهمة أكثر تعقيداً، لكنها ليست مستحيلة».
وعند سؤاله عن مصدر هذا الإيمان، أصرّ على أن هناك "مثالاً أو مثالين أو 10 أو 200" على وصولهم إلى المستوى المطلوب.
تجنّب فخّ الرضا عن الذات
على الجانب المقابل، لا يأخذ مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي أي شيء كأمر مسلّم به رغم تفوق فريقه في مباراة الذهاب. ويعلم الإسباني أن أجواء أنفيلد قد تُربك بسهولة أي خطة تكتيكية.
وبتسليط الضوء على المخاطر المقبلة، حذّر إنريكي قائلاً: «قد تكون هناك مطبّات، وقد يكون هنا فخ مع حديث الناس عن أننا فزنا بسهولة الأسبوع الماضي. ربما يكون ذلك صحيحًا، لا أدري، لكن الأمور قد تتغير سريعًا في مباراة كرة قدم، لذلك عليك الاهتمام بالتفاصيل. إذا استقبلنا هدفًا فستصبح المباراة مفتوحة جدًا. لا نريد أن نسمح لليفربول بالاستفادة من جماهيرهم والضجيج الذي يصنعونه، لكن ذلك أيضًا يمثل حافزًا لنا».
ليفربول معنوياته مرتفعة بعد الفوز الأخير
عانى ليفربول حملةً محليةً بائسة، لكنه يدخل هذه المواجهة بعد فوزٍ بنتيجة 2-0 على فولهام، بعدما تلقى هزائم في مبارياته الثلاث السابقة.
وشهدت مواجهة أنفيلد تسجيل النجم الصاعد المراهق ريو نغوموها ومحمد صلاح، في عرضٍ عزّز المعنويات للريدز.
لكن باريس سان جيرمان فاز بخمس مباريات متتالية، كما مُنح عطلة نهاية الأسبوع للاستعداد لهذه المباراة بعدما تأجّلت مواجهته أمام منافسه في الدوري الفرنسي لنس.