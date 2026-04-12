Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
لدى بوروسيا دورتموند مشكلات أكبر من بضع صافرات استهجان مفهومة ضد نيكو شلوتربيك

تشغل لاعبي ومسؤولي بوروسيا دورتموند بعد الخسارة 0:1 أمام باير ليفركوزن قبل كل شيء صافرات الاستهجان المتفرقة ضد نيكو شلوتربيك. صحيح أنه يُحسب لهم أنهم يوحّدون الصفوف ويدافعون عن شلوتربيك. لكنهم بذلك يغطّون على أن تراجع التوتر والحافز داخل الفريق بات يأخذ ملامح مقلقة.

يُحسب للاعبين والمسؤولين في بوروسيا دورتموند أنهم، بعد الخسارة 0:1 أمام باير ليفركوزن، وقفوا بشكل واضح إلى جانب نيكو شلوتربيك وانتقدوا صافرات الاستهجان الفردية التي وُجّهت ضد المدافع أثناء إعلان التشكيلة الأساسية وخلال المباراة. 

لم يكن يُتوقع غير ذلك أيضًا، وقبل كل شيء: كان سيكون أمرًا غير مُجدٍ. لكن إظهار الاصطفاف وإبراز أنفسهم كوحدة واحدة وإبعاد شلوتربيك عن الضغوط بوصفه فريقًا أو «كبروسّي»، كما قال المدرب نيكو كوفاتش، شيءٌ آخر. 

    لكن إدانة تلك الصافرات التي، كما قيل، كانت متفرقة ومن وجهة نظر الجماهير مفهومة تمامًا لم تكن قاسية على نحو مبالغ فيه فحسب ("هذا لا يليق"، قال مثلًا المدير التنفيذي كارستن كرامر، واعتبرها المدافع فالديمار أنتون "أمرًا غير مقبول")، بل إنها غطّت أيضًا على حقيقة أنه كان هناك في ذلك بعد الظهر أمور أكثر أهمية كان يمكن الحديث عنها طويلًا.

    ذلك أن دورتموند يترك هذا الموسم يفلت منه إلى حدٍّ كبير.

    صحيح أن بوروسيا دورتموند فريق جيد جدًا ويظل وصيفًا في جدول الترتيب، ولم يخسر في الدوري الألماني سوى مرتين أمام البطل المُتوج شبه المؤكد بايرن ميونخ، والآن أمام باير ليفركوزن الذي كان قد خسر أمامه أيضًا في الكأس. ولم يكن الأداء الكروي، من الناحية الجمالية، جديرًا بالذكر في معظم فترات الموسم، لكن النتائج، وقبل كل شيء الذهنية التي كثيرًا ما جرى التشدق بها، كانت حاضرة. ولا يغيّر من ذلك شيء أيضًا سقوطه أمام باير ليفركوزن الذي يصارع على مقعد في دوري أبطال أوروبا. كما أنه من المفهوم من حيث المبدأ أن الفريق، في ظل وضعه الراسخ في جدول الدوري منذ أسابيع — فبايرن بعيد جدًا، لكن آر بي لايبزيغ وشتوتغارت كذلك — لم يعد يقاوم بكل قوته لتفادي هزيمة وشيكة.

    ومع ذلك، هناك "لكن" كبيرة: تراجع مستوى التوتر والتركيز داخل الفريق بدأ يأخذ ملامح مقلقة تدريجيًا.


  • VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    في مباراتي شتوتغارت وهامبورغ، لم ينقذ دورتموند سوى البدلاء الذين شاركوا كأوراق رابحة

    في شتوتغارت الأسبوع الماضي لم يُبدِ دورتموند (BVB) حتى الوقت بدل الضائع انطباعًا بأنه يريد أكثر من العودة بتعادل 0:0؛ بدا الفريق وكأنه لا يريد الفوز أصلًا. وأن النتيجة انتهت في النهاية بفوز مُجامل 2:0 كان بفضل اللاعبين الذين دخلوا كبدلاء فقط: كريم أديمي، ويوليان براندت، وفابيو سيلفا، الذين كانوا وحدهم طرفًا في هدفي المباراة صانعين ومنفذين، وكانوا يقاتلون من أجل وقت لعب أكبر مع دورتموند. وقد نجحوا في ذلك، إذ شارك براندت وفابيو سيلفا أساسيين أمام ليفركوزن – وعلى الأقل كان براندت من بين أفضل لاعبي دورتموند في خسارة 0:1.

    حتى فوز 3:2 على هامبورغ قبل فترة التوقف الدولي، بعد التأخر 0:2، لم يكن يُعزى كثيرًا إلى تحسن جماعي في أداء التشكيلة بأكملها، بل إلى ورقتي نيكو كوفاتش الرابحتين: رامي بنسبعيني وفابيو سيلفا.

    أمام ليفركوزن بدأ لاعبو دورتموند بشكل مقبول بالفعل وبنوا حتى شيئًا يشبه الهيمنة، من دون أن تكون لهم بالطبع أخطر التحركات داخل منطقة الجزاء. لكن بعد الهدف المتأخر غير المحظوظ لم يظهر في الشوط الثاني أي رد فعل أو انتفاضة، بل على العكس تمامًا. وأن جماهير الفريقين أوقفت التشجيع بسبب حالة طبية طارئة في المدرجات، وباتت الأجواء هادئة تبعًا لذلك في الملعب، بدا أنه شغل معظم لاعبي دورتموند أكثر بكثير مما شغلت شلوتربيك سابقًا الصافرات ضده؛ إذ إن اللاعب الذي تعرّض للانتقاد قدّم أداءً مقبولًا. لكن هذا على الهامش.

  • بوروسيا دورتموند: هل هذا دورتموند حقًا فريق نيكو كوفاتش؟

    "لم يُحسم بطل ألمانيا بعد"، كان نيكو كوفاتش قد قال ذلك يوم الخميس، إذ إنه حسابياً ما يزال من حيث المبدأ ممكناً الكثير – إلى الأمام وإلى الخلف. كوفاتش هو تجسيد للواقعية، وبمعنى ما نقيض الحالم. ومن المؤكد أنه لم يُرِد بهذا القول إن بإمكان المرء، في ظل ظروف معينة – ربما، ربما، بطريقة ما – أن يلحق ببايرن في النهاية.

    ولا أيضاً أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الذي لم يعد دورتموند قد ضمنه حسابياً بالمناسبة بعد الخسارة أمام ليفركوزن، قد يصبح في خطر. بل أراد كوفاتش في المقام الأول أن يمنع ذلك الهبوط في التوتر لدى لاعبيه، الذي أظهروه بشكل كبير أمام ليفركوزن – وقبل ذلك أيضاً أمام شتوتغارت وهامبورغ – . 

    ومن أكبر إنجازات نيكو كوفاتش هذا الموسم مع دورتموند أنه لم يكن بإمكان أي جدل حول «العقلية»، الذي كان يُخشى منه كثيراً في دورتموند لأنه غالباً ما يكون مُعطِّلاً ولا يفضي إلى شيء، أن يتطور ولو على نحو طفيف. كان الأداء عند الاستحواذ على الكرة غالباً بلا أفكار، نعم، لكن كوفاتش علّم الفريق أيضاً ألا يستسلم أبداً، وأن ينهض دائماً من جديد ويتجاوز العقبات. ويبدو أن هذا قد فُقد قليلاً، حتى وإن كانت النتائج حتى وقت قريب مناسبة. والآن قد يُسهم دورتموند، إذا تعثّر بايرن مرة أخرى يوم السبت المقبل أمام هوفنهايم، في مساعدته على حسم اللقب مبكراً نسبياً من جديد.

    وبالطبع قد يكون من غير المهم بالنسبة للدورتمونديين متى سيحتفل بايرن بلقبه التالي. لكن إذا كان هذا دورتموند يريد حقاً أن يكون فريقاً على طريقة نيكو كوفاتش، فعليه أن يقاتل في هوفنهايم بشغف من أجل الفوز كما وبّخ يوم السبت الجماهير بسبب بضع صافرات استهجان ضد نيكو شلوتربيك. 

