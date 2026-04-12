لكن إدانة تلك الصافرات التي، كما قيل، كانت متفرقة ومن وجهة نظر الجماهير مفهومة تمامًا لم تكن قاسية على نحو مبالغ فيه فحسب ("هذا لا يليق"، قال مثلًا المدير التنفيذي كارستن كرامر، واعتبرها المدافع فالديمار أنتون "أمرًا غير مقبول")، بل إنها غطّت أيضًا على حقيقة أنه كان هناك في ذلك بعد الظهر أمور أكثر أهمية كان يمكن الحديث عنها طويلًا.

ذلك أن دورتموند يترك هذا الموسم يفلت منه إلى حدٍّ كبير.

صحيح أن بوروسيا دورتموند فريق جيد جدًا ويظل وصيفًا في جدول الترتيب، ولم يخسر في الدوري الألماني سوى مرتين أمام البطل المُتوج شبه المؤكد بايرن ميونخ، والآن أمام باير ليفركوزن الذي كان قد خسر أمامه أيضًا في الكأس. ولم يكن الأداء الكروي، من الناحية الجمالية، جديرًا بالذكر في معظم فترات الموسم، لكن النتائج، وقبل كل شيء الذهنية التي كثيرًا ما جرى التشدق بها، كانت حاضرة. ولا يغيّر من ذلك شيء أيضًا سقوطه أمام باير ليفركوزن الذي يصارع على مقعد في دوري أبطال أوروبا. كما أنه من المفهوم من حيث المبدأ أن الفريق، في ظل وضعه الراسخ في جدول الدوري منذ أسابيع — فبايرن بعيد جدًا، لكن آر بي لايبزيغ وشتوتغارت كذلك — لم يعد يقاوم بكل قوته لتفادي هزيمة وشيكة.

ومع ذلك، هناك "لكن" كبيرة: تراجع مستوى التوتر والتركيز داخل الفريق بدأ يأخذ ملامح مقلقة تدريجيًا.



