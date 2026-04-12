"لم يُحسم بطل ألمانيا بعد"، كان نيكو كوفاتش قد قال ذلك يوم الخميس، إذ إنه حسابياً ما يزال من حيث المبدأ ممكناً الكثير – إلى الأمام وإلى الخلف. كوفاتش هو تجسيد للواقعية، وبمعنى ما نقيض الحالم. ومن المؤكد أنه لم يُرِد بهذا القول إن بإمكان المرء، في ظل ظروف معينة – ربما، ربما، بطريقة ما – أن يلحق ببايرن في النهاية.
ولا أيضاً أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الذي لم يعد دورتموند قد ضمنه حسابياً بالمناسبة بعد الخسارة أمام ليفركوزن، قد يصبح في خطر. بل أراد كوفاتش في المقام الأول أن يمنع ذلك الهبوط في التوتر لدى لاعبيه، الذي أظهروه بشكل كبير أمام ليفركوزن – وقبل ذلك أيضاً أمام شتوتغارت وهامبورغ – .
ومن أكبر إنجازات نيكو كوفاتش هذا الموسم مع دورتموند أنه لم يكن بإمكان أي جدل حول «العقلية»، الذي كان يُخشى منه كثيراً في دورتموند لأنه غالباً ما يكون مُعطِّلاً ولا يفضي إلى شيء، أن يتطور ولو على نحو طفيف. كان الأداء عند الاستحواذ على الكرة غالباً بلا أفكار، نعم، لكن كوفاتش علّم الفريق أيضاً ألا يستسلم أبداً، وأن ينهض دائماً من جديد ويتجاوز العقبات. ويبدو أن هذا قد فُقد قليلاً، حتى وإن كانت النتائج حتى وقت قريب مناسبة. والآن قد يُسهم دورتموند، إذا تعثّر بايرن مرة أخرى يوم السبت المقبل أمام هوفنهايم، في مساعدته على حسم اللقب مبكراً نسبياً من جديد.
وبالطبع قد يكون من غير المهم بالنسبة للدورتمونديين متى سيحتفل بايرن بلقبه التالي. لكن إذا كان هذا دورتموند يريد حقاً أن يكون فريقاً على طريقة نيكو كوفاتش، فعليه أن يقاتل في هوفنهايم بشغف من أجل الفوز كما وبّخ يوم السبت الجماهير بسبب بضع صافرات استهجان ضد نيكو شلوتربيك.