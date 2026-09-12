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أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة كلوب وكونسيساو يبرر فشله وفيسينج يخرج بـ"الوعد الوحيد" لجماهير العميد!
كواليس التعاقد مع فيسينج
فيديو | "أخبرهم أنه جوارديولا القادم" .. كواليس مثيرة من استشارة الاتحاد لكلوب قبل التعاقد مع ينس فيسينج!
كشف الناقد الرياضي هتان النجار، عن قيام الألماني يورجن كلوب بتزكية مواطنه ينس فيسينج لدى إدارة الاتحاد السعودي قبل قدومه لتدريب الفريق.
الاتحاد خاض رحلة مكثفة من البحث عن مدرب جديد بعد رحيل سيرجيو كونسيساو، ليتم الاستقرار في النهاية على فيسينج، كأحد الأسماء الشابة الواعدة في أوروبا، والأمور تسير على ما يُرام حتى الآن في تجربته الجديدة.
الإعلامي السعودي قال عبر برنامج "نادينا":"العديد من الناس قالوا قبل قدوم فيسينج، من هذا المدرب وما هو وضعه وتاريخه؟ خاصة وأنه جاء بعد منافسة مع عدة أسماء كبيرة، مثل مدرب المكسيك وصربيا والمدير الفني الحالي لليفربول".
وأضاف:"كان هناك سرًا وراء الاستعانة بفيسينج، وهي استشارة من إدارة الاتحاد مع السيد يورجن كلوب، وأخبرهم أنه سيكون الاسم القادم بقوة في عالم التدريب".
وواصل النجار حديثه:"كانت هناك محادثات وخطوط اتصال مع كلوب منذ الموسم الماضي من أجل التعاقد معه بشكل شخصي، ولكن الأمور كانت تتسم بالسرية الشديدة".
وتابع:"عندما تم الحديث مع كلوب مرة أخرى، قال الألماني لإدارة الاتحاد إنه بيب جوارديولا القادم في عالم التدريب، لأنه يعرفه جيدًا من مدرسة ريد بول".
وأشاد النجار بالبداية المميزة لفيسينج مع الاتحاد وتصدره لمسابقة دوري روشن حتى الآن، مع طريقة تعامله مع يوسف النصيري وإخراج أفضل ما عنده، عكس المستوى المتخبط للمغربي مع كونسيساو.
فيسينج يخرج بـ"الوعد الوحيد"
قال ينس فيسينج المدير الفني للاتحاد، إن الوعد الوحيد الذي يستطيع تقديمه لجماهير النادي، هو بذل كل ما بوسعه من أجل وضع الفريق في المكانة التي يستحقها.
وقال فيسينج بعد الفوز على الفيصلي 3/1:"الوعد الوحيد الذي يمكنني تقديمه هو محاولة بذل كل ما لدينا، هذا الشيء الذي يمكنني أن أعد به، ولكني لا أستطيع فعل ذلك في أمور أخرى".
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كونسيساو يتحدث عن فشله مع الاتحاد
"يريدون الدوري والأبطال كل عام" .. كونسيساو يعلق على فشله في الاتحاد وميلان
تحدّث المدرب السابق لـميلان والاتحاد، سيرجيو كونسيساو، إلى DAZN Portugal عن مستقبله وأمور أخرى. وأكّد المدرب البرتغالي، الذي كان ضيفًا خاصًا في فقرة ما بعد مباريات دوري أبطال أوروبا، أنه تلقّى عدة عروض خلال الأشهر الأخيرة.
وقال البرتغالي: "نعم، في هذه الأشهر الثلاثة أو الأربعة وصلتني دعوات كثيرة. اليوم بالتحديد، على سبيل المثال، من نادٍ عربي. وقبل أسبوع وصل عرض من نادٍ يوناني غيّر مدربه. كانت هناك اتصالات أيضًا مع نادٍ تركي ليس من بين ما يُسمّى بالأندية الكبيرة. ليس من الصعب جدًا الوصول إلى ذلك".
وأتبع: "المشروع المقبل يجب أن يكون شيئًا أشعر أنه متين، كي أتمكّن من البقاء فيه بعض الوقت وأن يمنحني إمكانية الفوز، لأنه من الصعب جدًا عليّ أن أخسر. هذا جزء من المشروع، لكن من خلال تلك اللحظات الأقل إيجابية بالتحديد نتعلّم، وهذا العام في الاتحاد… سيلزم برنامج آخر لوصف السياق في السعودية. لم تسر الأمور على ما يرام".
وعن تجربته في ميلان: "بقيت في ميلان ستة أشهر، سارت خلالها الأمور… لن أقول بشكل ممتاز تمامًا، لكننا نجحنا في الفوز بكأس السوبر والوصول إلى نهائي كأس إيطاليا. قال أموريم قبل فترة قصيرة إن ميلان فاز ببطولتين للدوري في عشرين عامًا، وهذا صحيح. كأس أو كأسان، إحداهما من نصيبي، في ستة أشهر. ثم تأكّد أن المدرب لم يكن المشكلة الوحيدة. بالطبع كان لي نصيبي من اللوم ولا أريد التهرّب من مسؤولياتي، لكن اتضح أن أليجري والإدارة… سقطوا جميعًا".
دعم علني من وليد الفراج
وليد الفراج يعلن حبه للاتحاد.. ويرد بـ"سخرية" على متابع استغل غيابه للتقليل منه: أنا أسوي مقلي!
أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج الجدل؛ وذلك خلال ظهوره في حلقة الجمعة "11 سبتمبر 2026"، ببرنامجه "روتانا سبورت".
الفراج عاد إلى البرنامج، مساء أمس الجمعة، بعد غياب أسبوع كامل تقريبًا؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن "إيقافه" مؤقتًا لتهكمه على أحد أفراد الأسرة المالكة، من عدمه.
وفي هذا السياق.. حاول أحد متابعي "روتانا سبورت"، التقليل من الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ بعد غيابه الطويل عن البرنامج، في الفترة الماضية.
المتابع وجّه رسالة إلى الفراج، مساء يوم الجمعة؛ أكد فيها على أنه لم يشعر بغيابه أبدًا، طوال الأسبوع الماضي.
وأشار المتابع إلى أن الإعلامي علي الصوابي، الذي تولى تقديم البرنامج، خلال فترة غياب الفراج، قدّم حلقات قوية للغاية؛ بل كان يتفوق بأنه يعطي حرية أكبر للضيوف، من أجل التحدث.
وعلى جانب آخر.. تغنى الإعلامي الرياضي وليد الفراج بعملاق جدة الاتحاد؛ وذلك بعد فوزه على نادي الفيصلي، مساء يوم الجمعة.
وقال الفراج: "عندما يفوز الاتحاد، يكون المزاج عالي.. كان من المتوقع أن يكون الفريق ضيف شرف هذا الموسم، وتبدأ الانتقادات ضد الإدارة".
وشدد الإعلامي الرياضي على أن نجوم الاتحاد، رفضوا الاستسلام للإحباط، وحققوا الانتصار تلو الآخر؛ حتى "تصدروا" جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2026-2027، بشكلٍ مؤقت.
وأعرب الفراج عن حبه الشديد للعميد الاتحادي؛ قائلًا في الختام: "بيني وبينه عشرة عمر".
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لا تظلم بيرجفاين يا تشافي: ثنائي الاتحاد يحرج "الفانتازي" .. والنصيري كسر الصورة النمطية أمام الفيصلي!
صدارة مؤقتة، بداية لم يتوقعها أشد المتفائلين من عشاق الاتحاد، الذي حقق انتصارًا على مضيفه الفيصلي بنتيجة (3-1)، في مدينة المجمعة الرياضية، ضمن حساب الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".
في غياب حسام عوار وأحمد الجليدان، تقدم ستيفن بيرجفاين لصالح الاتحاد في الدقيقة 28، فيما أضاف يوسف النصيري، نجم اللقاء، الهدفين الثاني والثالث، بالدقيقتين 43 و59، فيما جاء الرد متأخرًا عن طريق ثيو بونجوندا، في الدقيقة 87.
الاتحاد لا يزال يتساوى مع الخلود، باعتبارهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتلقيا أي هزيمة، وللمرة السادسة في تاريخه، يبقى العميد على مسيرته بلا خسارة مع الوصول للجولة السابعة، ليصعد إلى صدارة دوري روشن، برصيد 17 نقطة، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 3 نقاط، في المركز قبل الأخير.
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