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Moussa Diaby Al-Ittihad 2024-25Getty
محمود خالد

رغم تفاؤل فيسينج وعرض ديابي "الضخم" .. رسالة تحذير للاتحاد: ما يحدث يشبه الدمار الشامل!

الاتحاد
دوري روشن السعودي
موسى ديابي
ماريو ميتاج
يانز ويسينغ

هل تتوقع أن يسير الاتحاد على الطريق الصحيح؟

في الوقت الذي يستعد فيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، للمرحلة الأخيرة من الاستعداد للموسم الجديد "2026-2027"، خرجت رسائل تحذيرية من الوضع الحالي للعميد، الذي ينذر بموسم أكثر سوءًا من السابق.

وتنتظر الاتحاد روزنامة ثقيلة خلال شهر أغسطس، حيث يسعى لحجز مقعد في مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بملاقاة الجزيرة الإماراتي، في التصفيات التمهيدية، في 11 أغسطس، قبل انطلاق منافسات دوري روشن، في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وكان المدير الفني الألماني ينز فيسينج، قد أعرب عن رضاه بشأن أداء اللاعبين خلال معسكر الإعداد في إسبانيا، خاض أربع مباريات ودية، حقق خلالها فوزًا على أورلاندو بايرتس بنتيجة (3-2)، وتخطى لاس بالماس (2-1)، فيما لعب مباراتين في يوم واحد، حيث خسر بالبدلاء - صباحًا - أمام ريال مايوركا (2-4)، وتعادل بالأساسيين - مساءً - مع مالقا، بنتيجة (2-2).

ووصف فيسينج، الوضع العام في الفريق بأنه ليس مثاليًا بعد، ولكن هناك تقدمًا كبيرًا من الناحيتين البدنية والفنية، مشيدًا بما أظهره الفريق من مجموعة متماسكة وطاقة جيدة.

  • رسالة تحذير من "دمار شامل"

    في المقابل، وجه الإعلامي الرياضي فارس الفزي، رسالة تحذير بأن ما يحدث للاتحاد هذا الصيف، يشبه "الدمار الشامل" على حد وصفه.

    وأوضح الفزي، عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، "فريق يقوده مدرب شاب لا يملك سوى موسم تدريبي واحد، وجهاز فني لا يبدو مكتملًا، وقائمة تعاني من فجوات واضحة، أجانب لم يقدموا ما يجعلهم محل تنافس، ومحليون يتذبذب مستواهم، ونقص في أكثر من مركز".

    وتابع "المعيب، بل الكارثة، أن يحدث كل ذلك لنادٍ يملكه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، بعد موسم مخيب، كان المنتظر تصحيح الأخطاء وبناء فريق أقوى، لكن المؤشرات حتى الآن تقول إن الاتحاد سيبدأ الموسم الجديد أضعف مما أنهى به الموسم الماضي. إن لم يتحرك المسؤول اليوم لتصحيح المسار، فمتى؟".


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  • Moussa DiabyGetty Images

    رحيل مستمر وعرض ضخم لديابي

    وشهد الاتحاد، الرحيل الخامس لأحد لاعبيه، وهو الظهير الألباني ماريو ميتاي، الذي وافق على إعارته إلى جنوى الإيطالي، لمدة موسم واحد، مع بند شراء غير إلزامي، مقابل 3 ملايين يورو، بحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية".

    وانضم ماريو ميتاي، إلى كتيبة الراحلين، برفقة كلٍ من ريكاردو كارابايو الذي انتقل إلى ساراييفو البوسني، وعوض الناشري المنتقل للشباب، وحامد الشنقيطي إلى الخلود، وعبد العزيز البيشي الذي تقرر رحيله في الصيف.

    وفي سياق متصل، أكد الصحفي ساشا تافوليري، أن المهاجم النيجيري الشاب جورج إلينيخنا، الذي خاض فترة 5 شهور مع الاتحاد، بات محط أنظار الأندية الأوروبية، بعد تميزه خلال معسكر الاتحاد، حيث قامت أندية شالكة ووست هام يونايتد وجنوى، بالاستفسار عن اللاعب، والذي يرغب في العودة إلى أوروبا، إلا أنه لا يريد التعجل من أمره، في الوقت الذي قد لا يمانع فيه الاتحاد، فتح باب رحيل إلينيخنا، على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء.

    أما عن الجناح الفرنسي موسى ديابي، فقد أوضح الصحفي محمد البكيري، أن نادي إنتر أبدى رغبة في شراء عقده من الاتحاد، مقابل ما يصل إلى 40 مليون يورو، علمًا بأن العميد قد تعاقد مع ديابي في صيف 2024، قادمًا من أستون فيلا، مقابل 60 مليون.

  • Mohamed SalahGetty Images

    وماذا عن الصفقات الجديدة؟

    ورغم ارتباط أكثر من اسم، برغبة نادي الاتحاد في استقطابه في الفترة الصيفية، إلا أن العميد لم يحسم - حتى اللحظة - سوى صفقة راكان كعبي، القادم من الفيحاء.

    وارتبط اسم الاتحاد، برغبة في ضم النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول السابق، في ظل عدم حسم وجهته الجديدة، بعد تسع سنوات في قلعة آنفيلد، فيما كشف برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني، عن اهتمام برشلونة، بضم متوسط الميدان المغربي عز الدين أوناحي، الذي كان محل رغبة من الاتحاد، من أجل تعويض إصابة فرينكي دي يونج.

    وكشفت تقارير عن اهتمام نادي الاتحاد، بالتعاقد مع المحور النيجيري رافائيل أونييديكا، إلا أن الصفقة باتت معقدة، بسبب دخول نادي آينتراخت فرانكفورت في السباق للحصول على اللاعب.

    في المقابل، تواصلت الإدارة الرياضية بالاتحاد، مع نادي الاتفاق، لبحث مدى إمكانية ضم لاعب الوسط مختار علي، في صفقة قد تشهد انتقال عبد الإله هوساوي إلى "النواخذة".

    وتوصلت إدارة الاتحاد، لاتفاق مع نيوم، على ضم الظهير الأيسر، فارس عابدي، بعقد لمدة أربعة مواسم، في إطار التمهيد لرحيل الألباني ماريو ميتاي نحو جنوى الإيطالي، مع الاتجاه لتعويضه بلاعب أجنبي في خط الوسط.

    يذكر أن تقارير برتغالية قد كشفت عن اقتراب نادي الاتحاد، من حسم صفقة مدوية، بالتعاقد مع البرتغالي بيدرو جونسالفس، نجم سبورتنج لشبونة، في صفقة قد تقدر بمبلغ 30 مليون يورو.

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