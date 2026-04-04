ينزو فرنانديز يضحك مع مارك كوكوريلا، حيث يجلس نائب قائد تشيلسي خلف مقاعد البدلاء بعد إيقافه عن مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب تعليقاته حول ريال مدريد

يأتي غياب فرنانديز في أسوأ توقيت ممكن بالنسبة للبلوز. فقد فرض النادي على اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عقوبة الإيقاف لمباراتين، مما أدى إلى استبعاده من مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي التي فاز فيها الفريق 7-0 على بورت فالي يوم السبت، ومن مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز الحاسمة أمام مانشستر سيتي. وأكد روزينيور أن القرار اتُخذ بعد اجتماع خاص، مشيرًا إلى أن نائب قائد الفريق "تجاوز الحدود فيما يتعلق بثقافتنا" بتصريحاته الأخيرة.

ويأتي هذا الإيقاف على خلفية مقابلة صريحة على موقع يوتيوب، ألمح فيها اللاعب الذي تبلغ قيمته 107 ملايين جنيه إسترليني بشكل واضح إلى المسار المهني الذي يرغب في اتباعه. وعندما سُئل عن مستقبله، اعترف فرنانديز قائلاً: "أود العيش في إسبانيا. أحب مدريد حقاً؛ فهي تذكرني ببوينس آيرس. اللاعبون يعيشون حيثما يريدون. أنا سأعيش في مدريد. أستطيع التحدث باللغة الإنجليزية، لكنني سأشعر براحة أكبر باللغة الإسبانية".



