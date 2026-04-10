كان موسيالا قد تعرض في الصيف الماضي خلال كأس العالم للأندية مع بايرن ميونخ، في المباراة ضد باريس سان جيرمان، لكسر في الشظية، ما أبعده عن الملاعب حتى منتصف يناير. ومنذ ذلك الحين، يكافح ابن الـ23 عامًا للعودة إلى الملعب ببطء ولكن بثبات، إلا أنه لا يزال بعيدًا جدًا عن مستواه السابق.

ولذلك لا يشركه مدرب بايرن ميونخ فينسنت كومباني إلا بحذر شديد وبجرعات محدودة؛ فمنذ عودته شارك في مباراة واحدة فقط كاملة لمدة 90 دقيقة. وحتى خلال المعسكر الأخير للمنتخب الألماني، استغنى عنه مدرب المنتخب يوليان ناغلسمان.

وقال كان مواصلًا: "نعرف ما كان قادرًا على تقديمه قبل الإصابة. وكانت بالفعل إصابة شديدة جدًا. والسؤال ليس بدنيًا فقط، بل أيضًا: ماذا يفعل الرأس؟ هل تكون مستعدًا مجددًا للدخول في الالتحامات بنسبة 100%؟"