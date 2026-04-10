"عليه أن يتخلى عن المشاركة في كأس العالم. عندما أشعر أن هناك شيئًا ما ليس على ما يرام في أدائي، فعليّ أن أعمل على نفسي لأكون مستعدًا من جديد"، قال كان لدى سكاي في "تريبل - حوار هاغدورن الكروي" مساء الخميس.
"ينبغي أن يمتنع": رئيس نادي بايرن ميونخ السابق ينصح جمال موسيالا بعدم المشاركة في كأس العالم
كان موسيالا قد تعرض في الصيف الماضي خلال كأس العالم للأندية مع بايرن ميونخ، في المباراة ضد باريس سان جيرمان، لكسر في الشظية، ما أبعده عن الملاعب حتى منتصف يناير. ومنذ ذلك الحين، يكافح ابن الـ23 عامًا للعودة إلى الملعب ببطء ولكن بثبات، إلا أنه لا يزال بعيدًا جدًا عن مستواه السابق.
ولذلك لا يشركه مدرب بايرن ميونخ فينسنت كومباني إلا بحذر شديد وبجرعات محدودة؛ فمنذ عودته شارك في مباراة واحدة فقط كاملة لمدة 90 دقيقة. وحتى خلال المعسكر الأخير للمنتخب الألماني، استغنى عنه مدرب المنتخب يوليان ناغلسمان.
وقال كان مواصلًا: "نعرف ما كان قادرًا على تقديمه قبل الإصابة. وكانت بالفعل إصابة شديدة جدًا. والسؤال ليس بدنيًا فقط، بل أيضًا: ماذا يفعل الرأس؟ هل تكون مستعدًا مجددًا للدخول في الالتحامات بنسبة 100%؟"
جمال موسيالا؟ «عليه أن يرى كيف يستعيد مستواه»
أوصى الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونيخ موسيالا بأن يفكر ربما عن قصد في عدم خوض البطولة المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وأن يواصل بدلاً من ذلك العمل على العودة إلى كامل قوته. وقال كان: "كلاعب تفكر أيضاً في الأمر: هل كأس العالم موضوع بالنسبة لي أصلاً، أم أن الأمر يتعلق أولاً بالوصول مجدداً إلى مستواي السابق؟".
وسار في الاتجاه نفسه أيضاً لاعب المنتخب السابق ديتمار هامان. فهو يرى أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً أمام مهمة صعبة، إذ لم يتبقَّ وقت طويل حتى انطلاق كأس العالم: "كأس العالم ليست موضوعاً لدى جمال موسيالا في الوقت الحالي. عليه أن يتأكد من استعادة مستواه. عندما يستعيده، سيأتي كل شيء من تلقاء نفسه. لكن الوقت لا يزداد. لم يتبقَّ أمامه سوى سبعة أسابيع. يجب أن يسير كل شيء الآن بشكل مثالي".
سيعلن ناغلسمان قائمته لكأس العالم في 12 مايو. ومن المتوقع أن تضم 26 لاعباً، وعلى أن يتم إبلاغ الفيفا بالقائمة النهائية بحلول بداية يونيو.
كأس العالم 2026: الجدول الزمني
التاريخ
الدور
من 11 إلى 27 يونيو
دور المجموعات
من 28 يونيو إلى 3 يوليو
دور الـ32
من 4 إلى 7 يوليو
دور الـ16
من 9 إلى 11 يوليو
ربع النهائي
من 14 إلى 15 يوليو
نصف النهائي
18 يوليو
مباراة تحديد المركز الثالث
19 يوليو
النهائي