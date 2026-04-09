بعد أن وقّع مؤخرًا على تمديد عقد سيُبقيه في أولد ترافورد حتى عام 2027 على الأقل، يتطلع ماغواير إلى إسكات المشككين الذين غالبًا ما جعلوه هدفًا للسخرية.

ويشعر الدولي الإنجليزي بثقة خاصة في حضوره البدني، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالكرات الثابتة وإبعاد الكرات دفاعيًا. وعند حديثه عن مكانته في اللعبة اليوم، قدّم ماغواير تقييمًا واثقًا لقيمته. وقال لـThe Athletic: "أيًا كان الدور الذي يريده مني المدرب، سواء كان ذلك المشاركة أساسيًا أو حسم المباريات في الدقائق المتأخرة… ما زلت أؤمن، حتى في هذا العمر، بأنني على الأرجح أحد أفضل المدافعين في العالم في كلا الصندوقين. لا أعتقد أن ذلك محل تساؤل حقًا."