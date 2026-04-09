"يمكن القول إنه أحد أفضل المدافعين في العالم" - هاري ماغواير يطلق تصريحاً جريئاً بشأن قدرته على اللعب بالرأس ويؤكد أن مانشستر يونايتد قادر على المنافسة على اللقب الموسم المقبل
الارتقاء فوق الضجيج في كلا الصندوقين
بعد أن وقّع مؤخرًا على تمديد عقد سيُبقيه في أولد ترافورد حتى عام 2027 على الأقل، يتطلع ماغواير إلى إسكات المشككين الذين غالبًا ما جعلوه هدفًا للسخرية.
ويشعر الدولي الإنجليزي بثقة خاصة في حضوره البدني، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالكرات الثابتة وإبعاد الكرات دفاعيًا. وعند حديثه عن مكانته في اللعبة اليوم، قدّم ماغواير تقييمًا واثقًا لقيمته. وقال لـThe Athletic: "أيًا كان الدور الذي يريده مني المدرب، سواء كان ذلك المشاركة أساسيًا أو حسم المباريات في الدقائق المتأخرة… ما زلت أؤمن، حتى في هذا العمر، بأنني على الأرجح أحد أفضل المدافعين في العالم في كلا الصندوقين. لا أعتقد أن ذلك محل تساؤل حقًا."
النجاة من قدر الضغط الشديد للولايات المتحدة
الحياة كلاعب في يونايتد ليست لضعاف القلوب، وهي حقيقة يعرفها ماغواير أكثر من معظم الناس. وبالحديث عن فترة وجوده في النادي واللاعبين الذين عانوا للتكيف مع توقعات «مسرح الأحلام»، ألمح قلب الدفاع إلى أن ثقل القميص أكبر مما يستطيع كثيرون تحمله. وقال: «أرى الكثير من اللاعبين يأتون إلى هذا النادي، وبصراحة تامة، يكون الأمر أكبر من طاقتهم. كل العيون مسلطة، والتدقيق، والتحليل. كل هدف يدخل، يكون خطأ أحدهم».
وقد اتسمت رحلة ماغواير نفسه بقمم وقيعان حادة، من بينها فقدان شارة القيادة في عهد إريك تن هاغ وتعرضه لإساءات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي. وعندما سُئل إن كان الضغط الذي تحمله كان سيحطم محترفين آخرين، كان صريحًا في إجابته. «نعم، على الأرجح. سيكون هناك الكثير ممن قد يرغبون في إغلاق الصفحة والذهاب إلى مكان آخر وإعادة بدء مسيرتهم»، اعترف. «من المحتمل أنه كان سيحطمهم قبل ذلك بقليل».
طموحات الألقاب وعهد مايكل كاريك
مع تولي مايكل كاريك دفة القيادة الآن، يشعر ماغواير بالتفاؤل بشأن الاتجاه الذي يسير فيه النادي. وعلى الرغم من التأخر بفارق 15 نقطة عن المتصدر آرسنال في حملة الدوري الإنجليزي الممتاز الحالية، يعتقد المدافع أنه مع التعاقدات الصيفية المناسبة يمكن ليونايتد تقليص الفجوة. وينصب تركيزه بالكامل على إعادة الشياطين الحمر إلى قمة كرة القدم الإنجليزية قبل انتهاء فترة وجوده في النادي.
وبالنظر إلى الموسم المقبل، قال: "في الموسم المقبل يجب أن نكون ضمن الفئة التي، إذا أحسنا التعاقدات، وكانت كل الأمور إيجابية من الآن وحتى نهاية الموسم، وواصلنا التطور على المنحنى، فلا سقف لما يمكن أن نصل إليه. خلال السنوات القليلة الماضية كان لديك بطبيعة الحال مانشستر سيتي، وقبل بداية الموسم كنت تعلم أنك بحاجة إلى جمع رصيد من النقاط بحيث يكون من الصعب اللحاق بهم".
المستقبل الدولي وحلم كأس العالم
على الرغم من حصوله على أول استدعاء له تحت قيادة توماس توخيل للمواجهات الأخيرة ضد أوروغواي واليابان، تبدو آفاق ماغواير في كأس العالم هشة على نحو متزايد. فقد أبدى توخيل بالفعل شكوكًا حول مشاركته، مشيرًا إلى أن إزري كونسا ومارك غويهي وجون ستونز وتريفوه تشالوباه يتقدمون عليه حاليًا في ترتيب الأولوية داخل المنتخب.
ومع ذلك، فإن ماغواير بالتأكيد لن يرفع الراية البيضاء. فختام قوي للموسم مع يونايتد قد يجعله يفرض نفسه ضمن القائمة النهائية لتوخيل.
وأضاف مدافع ليستر السابق عن عقليته: "لدي ثقة كبيرة بالنفس بأنني لاعب من الطراز الرفيع. هذا ما يساعدني عندما تكون الأمور صعبة. أن أكون هنا للموسم المقبل سيكون عامي الثامن، لذا فإن البقاء هنا لثماني سنوات هو في الحقيقة شهادة لنفسي."