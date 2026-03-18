ترجمه
"يمكننا أن نسبب مشاكل" - إدي هاو يحذر برشلونة من أن نيوكاسل يونايتد لن "يتراجع" في المباراة الحاسمة بدوري أبطال أوروبا
ليلة تاريخية في كاتالونيا
يتوجه نيوكاسل إلى ملعب كامب نو لخوض ما وصفه هاو سابقًا بـ"أهم مباراة في تاريخ النادي". وتبدو المباراة متكافئة للغاية بعد التعادل المثير 1-1 في ملعب سانت جيمس بارك، حيث كان "المغاريب" على بعد ثوانٍ من تحقيق فوز تاريخي قبل أن ينقذ لامين يامال برشلونة بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة. على الرغم من المهمة الصعبة المتمثلة في مواجهة البلوغرانا على أرضه — حيث تأهل المضيفون من آخر عشر مباريات في الأدوار الإقصائية بعد تعادل خارج أرضهم — يصل نيوكاسل بمعنويات عالية. الفوز المعزز للثقة 1-0 على تشيلسي في عطلة نهاية الأسبوع جعل الفريق في أفضل حالاته هذا الموسم، حيث يسعى ليصبح رابع فريق إنجليزي فقط يقضي على برشلونة بعد فشله في الفوز في مباراة الذهاب.
هوي يوجه تحذيرًا إلى العمالقة
وفي حديثه قبل مباراة الإياب، أكد هاو أن لاعبيه أصبحوا الآن معتادين على ضغوط كرة القدم الأوروبية الراقية. وقال المدرب: "لا يمكن أن تتراجع أمام أهمية المباراة، ولا أعتقد أننا سنفعل ذلك. لدينا العديد من اللاعبين الذين خاضوا الكثير من المباريات حتى الآن؛ لقد اعتدنا على ذلك".
بعد أن حرمهم ركلة جزاء من يامال في الوقت المحتسب بدل الضائع من الفوز في سانت جيمس بارك في مباراة الذهاب، سيخوض هاو مباراة الإياب بثقة وقال إن الفوز سيكون أكبر انتصار في مسيرته: "ربما يكون كذلك، نعم، لكن هذا غير مهم لأن هذه هي النتيجة ونحن في مرحلة التحضير. علينا أن نتأكد من أن خطة لعبنا وتطبيقنا التكتيكي وأداء اللاعبين الفردي في المستوى المطلوب. لدينا مباراة أخرى مهمة للغاية في عطلة نهاية الأسبوع [ضد سندرلاند]، لذا لا أريد أن أضع ضغطًا كبيرًا على اللاعبين. أريدهم فقط أن يحاولوا تقديم أفضل أداء ممكن.
"لدينا العديد والعديد من اللاعبين الدوليين في التشكيلة، لذا لا أرى أن [تقلص التشكيلة] يمثل مشكلة. لدينا ما يكفي من اللاعبين القادرين على إحداث مشاكل لهم. سنستمتع بالمباراة، لكننا لن نستمتع بها حقًا إلا إذا حققنا النتيجة المرجوة. أعتقد أننا في وضع جيد للقيام بذلك، واللاعبون ربما يكونون واثقين من أنفسهم كما كانوا في أي مرحلة أخرى هذا الموسم."
تريبيير يستذكر مسيرته الرائعة
بالنسبة لكييران تريبير، تمثل هذه المباراة تتويجاً لمشروع استمر أربع سنوات منذ وصوله قادماً من أتلتيكو مدريد. وأشار المدافع المخضرم، الذي ينتهي عقده هذا الصيف، إلى أن ليلة من هذا الحجم في دوري أبطال أوروبا تبرر قراره بالانضمام إلى النادي عندما كان يصارع الهبوط. وقال المدافع: "تعرضت لانتقادات عندما غادرت أتلتيكو؛ تلقيت الكثير من التعليقات السلبية لأسباب مختلفة، لكن كان لدي أسبابي الخاصة، وهذه [المباراة] تبرر ذلك إلى حد ما". "لا أشعر بأي ندم، لم أشعر بذلك أبداً تجاه أي قرار اتخذته في كرة القدم.
"لم أعتقد أبدًا أننا سنلعب في دوري أبطال أوروبا، لأكون صادقًا، والآن وصلنا إلى هنا مرتين. كانت هناك نهائيتان لكأس الاتحاد الأوروبي. هذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه. كانت هناك لحظات خاصة كثيرة. خروج عشرة آلاف من مشجعي جوردي يقول الكثير: لقد ساندونا في اللحظات الصعبة".
مباراتان حاسمتان في الموسم
ستحدد نتيجة مباراة برشلونة زخم أحد أهم الأسابيع في تاريخ نيوكاسل الحديث. فمباشرةً بعد هذه المباراة الحاسمة على الصعيد الأوروبي، يتعين على «المغاريب» الاستعداد لمباراة ديربي «هامة» بين فريقي تاين ووير ضد منافسهم سندرلاند في عطلة نهاية الأسبوع، مما يضع هاو في موقف صعب يتطلب منه إيجاد توازن دقيق فيما يتعلق بلياقة اللاعبين.
