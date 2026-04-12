لكن إدانة تلك الصافرات، التي كانت كما قيل حالات متفرقة، والتي هي بالمناسبة من وجهة نظر الجماهير مفهومة تمامًا، لم تكن قاسية على نحو مبالغ فيه فحسب («هذا لا يليق»، قال مثلًا المدير التنفيذي كارستن كرامر، واعتبرها المدافع فالديمار أنتون «أمرًا غير مقبول»)؛ بل إنها غطّت أيضًا على حقيقة أنه كانت هناك في ذلك العصر أمور أهم بكثير كان يمكن الحديث عنها طويلًا.

ذلك أن دورتموند يترك هذا الموسم يفلت منه الآن بشكل ملحوظ.

صحيح أن بوروسيا دورتموند فريق جيد جدًا وسيبقى كذلك وهو يحتل المركز الثاني، ولم يخسر دورتموند في البوندسليغا سوى مرتين أمام البطل المرتقب بايرن ميونيخ، والآن أمام باير ليفركوزن الذي خسر أمامه أيضًا في الكأس. لم يكن أداء كرة القدم جميلًا إلى حد كبير طوال مراحل الموسم بحيث يستحق كثيرًا من الحديث، لكن النتائج، وخصوصًا «الذهنية» التي كثيرًا ما جرى التشدق بها، كانت في محلها. ولا يغيّر من ذلك أيضًا شيءٌ الهزيمة أمام باير ليفركوزن الذي يصارع من أجل دوري أبطال أوروبا. كما أنه من المفهوم من حيث المبدأ أن الفريق، في ظل وضع جدول الترتيب في البوندسليغا الذي تَرسّخ منذ أسابيع — فبايرن بعيد جدًا، لكن آر بي لايبزيغ وف إف بي شتوتغارت بعيدين كذلك — لا يعود يقاوم بكل قوته خسارةً تلوح في الأفق.

ومع ذلك فهناك «لكن» كبيرة: تراجع مستوى التوتر والتركيز داخل الفريق بدأ يأخذ تدريجيًا ملامح مقلقة.



