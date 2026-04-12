Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga
يمتلك بوروسيا دورتموند مشكلات أكبر من بضع صافرات استهجان مفهومة ضد نيكو شلوتربيك

يشغل لاعبي ومسؤولي بوروسيا دورتموند بعد الخسارة 0:1 أمام باير ليفركوزن بالدرجة الأولى الصافرات المتفرقة التي وُجّهت ضد نيكو شلوتربيك. ورغم أن من المشرف لهم أن يرصّوا الصفوف ويدافعوا عن شلوتربيك، فإنهم بذلك يغطّون في الوقت نفسه على أن تراجع الحماس داخل الفريق بات يتخذ ملامح مقلقة.

يُحسب للاعبي بوروسيا دورتموند والمسؤولين فيه أنهم بعد الخسارة 0:1 أمام باير ليفركوزن وقفوا بشكلٍ استعراضي إلى جانب نيكو شلوتربيك وانتقدوا صفيرات الاستهجان المتفرقة ضد المدافع عند تلاوة التشكيلة الأساسية وخلال المباراة. 

لم يكن متوقعًا غير ذلك، وقبل كل شيء: كان سيكون غير مُجدٍ. لكن إظهار إغلاق الصفوف بصورةٍ استعراضية، وتقديم أنفسهم كوحدة واحدة، وإبعاد شلوتربيك عن الهجوم المعاكس بوصفه جزءًا من الفريق، أو "كأحد لاعبي دورتموند" كما قال المدرب نيكو كوفاتش، فذلك شيءٌ آخر. 

    لكن إدانة تلك الصافرات، التي كانت كما قيل حالات متفرقة، والتي هي بالمناسبة من وجهة نظر الجماهير مفهومة تمامًا، لم تكن قاسية على نحو مبالغ فيه فحسب («هذا لا يليق»، قال مثلًا المدير التنفيذي كارستن كرامر، واعتبرها المدافع فالديمار أنتون «أمرًا غير مقبول»)؛ بل إنها غطّت أيضًا على حقيقة أنه كانت هناك في ذلك العصر أمور أهم بكثير كان يمكن الحديث عنها طويلًا.

    ذلك أن دورتموند يترك هذا الموسم يفلت منه الآن بشكل ملحوظ. 

    صحيح أن بوروسيا دورتموند فريق جيد جدًا وسيبقى كذلك وهو يحتل المركز الثاني، ولم يخسر دورتموند في البوندسليغا سوى مرتين أمام البطل المرتقب بايرن ميونيخ، والآن أمام باير ليفركوزن الذي خسر أمامه أيضًا في الكأس. لم يكن أداء كرة القدم جميلًا إلى حد كبير طوال مراحل الموسم بحيث يستحق كثيرًا من الحديث، لكن النتائج، وخصوصًا «الذهنية» التي كثيرًا ما جرى التشدق بها، كانت في محلها. ولا يغيّر من ذلك أيضًا شيءٌ الهزيمة أمام باير ليفركوزن الذي يصارع من أجل دوري أبطال أوروبا. كما أنه من المفهوم من حيث المبدأ أن الفريق، في ظل وضع جدول الترتيب في البوندسليغا الذي تَرسّخ منذ أسابيع — فبايرن بعيد جدًا، لكن آر بي لايبزيغ وف إف بي شتوتغارت بعيدين كذلك — لا يعود يقاوم بكل قوته خسارةً تلوح في الأفق. 

    ومع ذلك فهناك «لكن» كبيرة: تراجع مستوى التوتر والتركيز داخل الفريق بدأ يأخذ تدريجيًا ملامح مقلقة. 


    في مباراتي شتوتغارت وهامبورغ، لم ينقذ بوروسيا دورتموند سوى اللاعبون البدلاء

    في الأسبوع الماضي في شتوتغارت، لم يُعطِ دورتموند حتى الوقت بدل الضائع انطباعًا بأنه يريد أن يعود إلى دياره بأكثر من تعادل سلبي 0:0؛ بدا وكأن الفريق لا يريد الفوز أصلًا. وأن النتيجة انتهت في النهاية بفوز مُجامِل 2:0 يعود الفضل فيه حصريًا إلى البدلاء كريم أديمي وجوليان براندت وفابيو سيلفا، الذين شاركوا وحدهم في الهدفين صناعةً وتنفيذًا، وكانوا يقاتلون من أجل المزيد من وقت اللعب مع دورتموند. وقد نجحوا؛ إذ بدأ براندت وفابيو سيلفا أساسيين أمام ليفركوزن – وعلى الأقل كان براندت من بين أفضل لاعبي دورتموند في خسارة 0:1.

    حتى الفوز 3:2 على هامبورغ قبل فترة التوقف الدولي بعد التأخر 0:2 لم يكن بفضل تحسن جماعي في أداء الفريق كله بقدر ما كان بفضل ورقتي نيكو كوفاتش الرابحتين، رامي بن سبعيني وفابيو سيلفا.

    أمام ليفركوزن بدأ لاعبو دورتموند بصورة طيبة إلى حد ما، بل وبنوا شيئًا يشبه السيطرة، من دون أن تتوفر بالطبع أخطر الفرص داخل منطقة الجزاء. لكن بعد التأخر غير الموفق لم يظهر في الشوط الثاني أي رد فعل، بل على العكس. وأن جماهير الفريقين أوقفت التشجيع بسبب حالة طبية طارئة في المدرجات، فكان الهدوء مخيمًا على الملعب، بدا أنه شغل معظم لاعبي دورتموند أكثر بكثير مما شغلت شلوتربيك سابقًا صيحات الاستهجان ضده؛ إذ إن اللاعب المُنتقَد قدّم أداءً مقنعًا. لكن ذلك على الهامش. 

    BVB: هل هذا دورتموند حقًا فريق نيكو كوفاتش؟

    "لم يُحسم بطل ألمانيا بعد"، كان نيكو كوفاتش قد قال ذلك يوم الخميس فقط، إذ إنه من الناحية الحسابية لا يزال ممكنًا مبدئيًا الكثير — إلى الأمام وإلى الخلف. كوفاتش هو تجسيد للواقعية، وبالقدر نفسه نقيض للحالم. وبالتأكيد لم يُرِد بذلك أن يقول إن بمقدور الفريق في ظروف معينة — ربما، ربما، بطريقة ما — أن يلحق ببايرن بعد كل شيء.

    ولا أيضًا أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الذي لم يعد دورتموند قد ضمنه حسابيًا حتى الآن بالمناسبة بسبب الهزيمة أمام ليفركوزن، قد يصبح في خطر. بل أراد كوفاتش أن يمنع تحديدًا ذلك الهبوط في التوتر لدى لاعبيه، الذي أظهروه بشكل واضح أمام ليفركوزن — وقبل ذلك أيضًا أمام شتوتغارت وهامبورغ — . 

    ومن أكبر إنجازات نيكو كوفاتش هذا الموسم مع دورتموند أنه لم تتطور ولو على نحو طفيف تلك النقاشات الذهنية التي كان يُخشى منها كثيرًا في دورتموند، لأنها غالبًا ما تكون مُثبِّطة ولا تُفضي إلى شيء. كان الأداء عند الاستحواذ غالبًا بلا أفكار، نعم، لكن كوفاتش علّم الفريق أيضًا ألا يستسلم أبدًا، وأن ينهض دائمًا من جديد ويتغلب على الصعوبات. ويبدو أن هذا — حتى وإن كانت النتائج مقنعة حتى وقت قريب — قد فُقد قليلًا. والآن قد يُسهم الفريق، عبر تعثر آخر، في تمهيد الطريق لبايرن نحو لقب مبكر نسبيًا، إذا أخفق يوم السبت المقبل أمام هوفنهايم.

    وبالطبع قد يكون من غير المهم بالنسبة لدورتموند عمومًا متى سيحتفل بايرن بلقبه التالي. لكن إذا كان هذا دورتموند يريد حقًا أن يكون فريقًا على طريقة نيكو كوفاتش، فعليه أن يقاتل في هوفنهايم بشغف من أجل الفوز كما وبّخ يوم السبت الجماهير بسبب بعض الصافرات ضد نيكو شلوتربك. 

