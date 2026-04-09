FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
يكشف جوليان ألفاريز أنه أهدر ما يصل إلى ست ركلات حرة في التدريبات قبل أن يسجل هدفًا مذهلًا لأتلتيكو مدريد أمام برشلونة

تحدّث جوليان ألفاريز بصراحة عن معاناته غير المتوقعة في أرض التدريب قبل أن يسجل ركلة حرة مذهلة في فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة. وعلى الرغم من تألق الأرجنتيني على المسرح الكبير، أقرّ بأنه سجل نسبة تحويل متدنية للغاية خلف الأبواب المغلقة قبل ذلك بـ24 ساعة فقط.

    غالبًا ما يكون النجاح على أرض الملعب نتيجة للتكرار الدؤوب، لكن ألفاريز كشف أن تحضيراته لمواجهة أتلتي الحاسمة في دوري أبطال أوروبا لم تسر وفق الخطة. وعلى الرغم من تقديمه لحظة ساحرة ساعدت في حسم الفوز 2-0، اعترف اللاعب السابق في مانشستر سيتي بأن دقته كانت معدومة في التدريبات.

    الفداء في يوم المباراة للأرجنتيني

    سدد المهاجم كرة رائعة مقوسة في الزاوية العليا قبل نهاية الشوط الأول بقليل، وجاء هدفه مستغلاً تحول الزخم بعد طرد مدافع برشلونة باو كوبارسي بسبب تدخل على جيوليانو سيميوني.

    بعد المباراة، قال: "أمس تدربنا على الركلات الحرة. نفذت عدة ركلات، ربما خمساً أو ستاً، ولم أسجل أياً منها. اليوم كان اليوم. جاء في لحظة حاسمة، لذلك أنا سعيد جداً".

    إلى جانب الجماليات الفنية للتسديدة، رسّخ الهدف مكانة ألفاريز في كتب تاريخ النادي. فقد بلغ الآن رقماً بارزاً قدره تسعة أهداف، وهو أعلى عدد من الأهداف يحققه لاعب لأتلتي في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا.

    ماذا يأتي بعد ذلك؟

    سيوجه الروخيبلانكوس الآن اهتمامهم إلى المنافسات المحلية، حيث سيواجهون إشبيلية في الدوري الإسباني. ويحتل أتلتي حاليًا المركز الرابع برصيد 57 نقطة من 30 مباراة، بفارق نقطة واحدة خلف فياريال صاحب المركز الثالث. وسيواجه رجال سيميوني بعد ذلك برشلونة في مباراة الإياب على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

