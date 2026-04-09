يكشف جوليان ألفاريز أنه أهدر ما يصل إلى ست ركلات حرة في التدريبات قبل أن يسجل هدفًا مذهلًا لأتلتيكو مدريد أمام برشلونة
تمارين ألفاريز التدريبية
غالبًا ما يكون النجاح على أرض الملعب نتيجة للتكرار الدؤوب، لكن ألفاريز كشف أن تحضيراته لمواجهة أتلتي الحاسمة في دوري أبطال أوروبا لم تسر وفق الخطة. وعلى الرغم من تقديمه لحظة ساحرة ساعدت في حسم الفوز 2-0، اعترف اللاعب السابق في مانشستر سيتي بأن دقته كانت معدومة في التدريبات.
الفداء في يوم المباراة للأرجنتيني
سدد المهاجم كرة رائعة مقوسة في الزاوية العليا قبل نهاية الشوط الأول بقليل، وجاء هدفه مستغلاً تحول الزخم بعد طرد مدافع برشلونة باو كوبارسي بسبب تدخل على جيوليانو سيميوني.
بعد المباراة، قال: "أمس تدربنا على الركلات الحرة. نفذت عدة ركلات، ربما خمساً أو ستاً، ولم أسجل أياً منها. اليوم كان اليوم. جاء في لحظة حاسمة، لذلك أنا سعيد جداً".
صناعة التاريخ في دوري أبطال أوروبا
إلى جانب الجماليات الفنية للتسديدة، رسّخ الهدف مكانة ألفاريز في كتب تاريخ النادي. فقد بلغ الآن رقماً بارزاً قدره تسعة أهداف، وهو أعلى عدد من الأهداف يحققه لاعب لأتلتي في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا.
ماذا يأتي بعد ذلك؟
سيوجه الروخيبلانكوس الآن اهتمامهم إلى المنافسات المحلية، حيث سيواجهون إشبيلية في الدوري الإسباني. ويحتل أتلتي حاليًا المركز الرابع برصيد 57 نقطة من 30 مباراة، بفارق نقطة واحدة خلف فياريال صاحب المركز الثالث. وسيواجه رجال سيميوني بعد ذلك برشلونة في مباراة الإياب على ملعب واندا ميتروبوليتانو.