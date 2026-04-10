يكشف بيب غوارديولا عن «أفضل قرار اتخذته» مع دخول مانشستر سيتي المرحلة الحاسمة في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال
غوارديولا سعيد بقرار تعيين برناردو قائداً
مع اقتراب سيتي من المرحلة الأخيرة من الموسم، يسود شعور واسع بأن برناردو سيلفا سيخوض مبارياته القليلة الأخيرة مع النادي قبل الرحيل عند انتهاء عقده في يونيو. وقد أفلت مساعد غوارديولا، بيب لايندرز، الأمر الأسبوع الماضي عندما لمح إلى أن برناردو سيرحل، رغم أن المدرب قال يوم الجمعة إن اللاعب لم يخبره بعد بأن ذلك هو الحال.
وقال في مؤتمر صحفي: "أنا غاضب جداً من برناردو لأنني قبل شهر قلت: 'إذا اتخذت قراراً فعليك أن تكون أول من يخبرني' وهو لم يقل لي شيئاً حتى الآن. أعتقد أن الشخص المناسب [للإعلان عن القرار] يجب أن يكون برناردو. قلت له مازحاً: أخبرني، أنا أستحق ذلك، لكنه لم يخبرني، لذا لا أعرف ما الذي يحدث".
ومع ذلك، وافق غوارديولا على أن سيلفا، الذي يُعد اللاعب الأطول خدمة في كامل مسيرته التدريبية، كان خادماً رائعاً للنادي، وقال إنه شعر بأن قراره بتسمية البرتغالي قائداً للفريق في بداية الموسم قد ثبتت صحته.
وقال في مؤتمر صحفي: "نعم، كان أفضل قرار اتخذته هذا الموسم. والقرارات السابقة كانت جيدة أيضاً. الجميع هو الجميع، لكن القائد أمره بسيط. إذا كنت تعتقد أن الفريق يأتي أولاً، فأحياناً يقول السياسي شيئاً من هذا القبيل – البلد يأتي أولاً، لكن بعد ذلك لا يأتي أولاً أبداً – أما مع برناردو فالأمر كما هو. معظم القادة الذين كان لديّ، عليك دائماً أن تفكر فيما يحتاجه الفريق، وليس كل شيء يمكن أن يكون ممكناً. عادة يحدث أنه في اللحظات الجيدة يأتي الفريق أولاً، لكن في اللحظات السيئة هو الوقت الذي يجب أن تكون فيه كذلك، عندما يكون الأمر ضدك شخصياً وتضع الفريق والنادي والمنظمة أولاً، وليس كلهم كانوا قادرين على فعل ذلك".
لديه نار في داخله
قال غوارديولا إن سيلفا كان الأكثر بروزًا خلال موسم الكابوس في العام الماضي، حين حافظ على لياقته بينما كان باقي أفراد الفريق يعانون ويلات الإصابات، ووقف شامخًا عندما حقق الفريق سلسلة متأخرة من الانتصارات التي ضمنت لهم إنهاء الموسم في المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأوضح المدرب: "كان الموسم الماضي أكبر مثال. الموسم الماضي كان الأصعب – لست بحاجة إلى شرح السبب، الجميع يعرفه – وكان دائمًا حاضرًا، يقود بالقدوة عبر اللعب والتدرب بشكل جيد. هو ليس الأطول، ولا الأكثر قوة عضلية، ولا يسجل 50 هدفًا أو يصنع 50 تمريرة حاسمة في الموسم. هذا النوع من اللاعبين هو الذي يُسلَّط عليه الضوء ويتحدث عنه الجميع. منذ تسع سنوات، أعرفه جيدًا للغاية وما الذي يحتاجه المدير الفني.
"سيقول جميع المدربين إلى أي مدى يحبونه لأنه شديد التنافسية بشكل لا يصدق، ولديه نار بداخله دائمًا. في أصعب اللحظات وعلى أكبر المسارح، يكون حاضرًا دائمًا. قلت مرارًا، في المباريات الكبيرة لا يتعلق الأمر باللعب الجيد أو السيئ، بل بأن تكون على طبيعتك وألا تخاف. برناردو يمتلك كل هذه الصفات منذ اليوم الأول الذي جاء فيه من موناكو."
وتلقى المدرب عددًا كبيرًا من الأسئلة عن سيلفا خلال المؤتمر الصحفي لدرجة أنه مازح قائلًا: "لم أكن أدرك أن هذا هو المؤتمر الصحفي الوداعي له."
قراره
قال سيلفا خلال فترة التوقف الدولية إن الشيء الوحيد الذي منعه من البقاء في سيتي لفترة أطول هو الاضطرار إلى العيش في مانشستر بدلاً من جنوب أوروبا. وقال: «أنا دائماً أمزح وأقول إنه لو كان مانشستر سيتي يقع في جنوب أوروبا لبقيت هنا حتى يطردوني». وأضاف: «الجانب الآخر من حياتي مختلف، ليس لأنني أقول إنني لا أحب ذلك، لكن من الناحية الثقافية ليس الأمر بنسبة 100 في المئة ما أريده على نحو مثالي في حياتي».
وقال غوارديولا إنه يفضّل من الناحية المثالية أن يبقى سيلفا في سيتي لما بعد الصيف، لكنه أوضح أنه سيحترم قرار اللاعب إذا رحل. وأضاف المدرب: «لقد كان صفقة مذهلة بالنسبة لنا، مذهلة. أنا أحب هذا النادي كثيراً، وأود لو أنه يستطيع البقاء وإنهاء مسيرته هنا، لكنني لا أعرف. سيقرر ما سيقرره ويُعلنه للنادي ولوسائل الإعلام وللجماهير. إنه قراره. لقد كان صفقة مذهلة بالأرقام، والدقائق، والألقاب، وخاصة في اللحظات السيئة. أنا أحكم على اللاعبين عندما تكون الأمور كلها صعبة، وهو دائماً يتقدم ويقول إنه هنا للمساعدة».
غوارديولا يحدد هدفًا من النقاط للفوز باللقب
يزور سيتي تشيلسي يوم الأحد، وبحلول ذلك الوقت قد يكون متأخراً بـ12 نقطة عن أرسنال في سباق اللقب، وإن كان يمتلك مباراتين مؤجلتين، مع إمكانية تقليص الفارق أكثر عندما يستضيف «المدفعجية» في الأسبوع التالي. عادةً ما يدخل سيتي أجواء المنافسة بقوة في أبريل، بمتوسط 2.5 نقطة في المباراة خلال هذا الشهر تحت قيادة غوارديولا.
لكن مع هذا الفارق الكبير خلف أرسنال، يعتقد المدرب أن على سيتي الفوز بجميع مبارياته المتبقية ليحظى بفرصة للفوز باللقب. وقال: «نأمل أن نحصد الكثير من النقاط. في الوضع الذي نحن فيه في الدوري الإنجليزي الممتاز، نحتاج إلى الفوز بها جميعاً وإلا فلن يمنحنا ذلك فرصة للمحاولة حتى النهاية. لم نكن ثابتين بما فيه الكفاية، أضعنا نقاطاً ونعلم أنه كان ينبغي علينا حصدها. لهذا نحن في وضع لا يمكننا فيه الآن أن نفعل غير ذلك».