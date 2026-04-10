مع اقتراب سيتي من المرحلة الأخيرة من الموسم، يسود شعور واسع بأن برناردو سيلفا سيخوض مبارياته القليلة الأخيرة مع النادي قبل الرحيل عند انتهاء عقده في يونيو. وقد أفلت مساعد غوارديولا، بيب لايندرز، الأمر الأسبوع الماضي عندما لمح إلى أن برناردو سيرحل، رغم أن المدرب قال يوم الجمعة إن اللاعب لم يخبره بعد بأن ذلك هو الحال.

وقال في مؤتمر صحفي: "أنا غاضب جداً من برناردو لأنني قبل شهر قلت: 'إذا اتخذت قراراً فعليك أن تكون أول من يخبرني' وهو لم يقل لي شيئاً حتى الآن. أعتقد أن الشخص المناسب [للإعلان عن القرار] يجب أن يكون برناردو. قلت له مازحاً: أخبرني، أنا أستحق ذلك، لكنه لم يخبرني، لذا لا أعرف ما الذي يحدث".

ومع ذلك، وافق غوارديولا على أن سيلفا، الذي يُعد اللاعب الأطول خدمة في كامل مسيرته التدريبية، كان خادماً رائعاً للنادي، وقال إنه شعر بأن قراره بتسمية البرتغالي قائداً للفريق في بداية الموسم قد ثبتت صحته.

وقال في مؤتمر صحفي: "نعم، كان أفضل قرار اتخذته هذا الموسم. والقرارات السابقة كانت جيدة أيضاً. الجميع هو الجميع، لكن القائد أمره بسيط. إذا كنت تعتقد أن الفريق يأتي أولاً، فأحياناً يقول السياسي شيئاً من هذا القبيل – البلد يأتي أولاً، لكن بعد ذلك لا يأتي أولاً أبداً – أما مع برناردو فالأمر كما هو. معظم القادة الذين كان لديّ، عليك دائماً أن تفكر فيما يحتاجه الفريق، وليس كل شيء يمكن أن يكون ممكناً. عادة يحدث أنه في اللحظات الجيدة يأتي الفريق أولاً، لكن في اللحظات السيئة هو الوقت الذي يجب أن تكون فيه كذلك، عندما يكون الأمر ضدك شخصياً وتضع الفريق والنادي والمنظمة أولاً، وليس كلهم كانوا قادرين على فعل ذلك".