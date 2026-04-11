يكشف أولي واتكينز أن مايكل أوين أخبر مهاجم أستون فيلا بأن يلعب «بغضب» لتحقيق حلم كأس العالم مع إنجلترا
يلجأ واتكينز إلى أوين طلبًا للإرشاد
كشف مهاجم أستون فيلا واتكينز أنه كان على تواصل منتظم مع أوين في إطار سعيه لصقل مستواه وتعزيز حظوظه الدولية. وأوضح واتكينز أنه تواصل مع أوين مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متحمساً لاكتساب رؤى من لاعب بلغ أعلى المستويات مع النادي والمنتخب. ويعتقد مهاجم فيلا أن التعلم من شخص بخبرة أوين يمكن أن يساعده على استعادة الحدة التي جعلته مهاجماً خطيراً إلى هذا الحد.
أوين يحث مهاجم فيلا على تبنّي العدوانية
كشف واتكينز كيف بدأت محادثاتهما وما الذي قاله له المهاجم السابق لليفربول وريال مدريد. ويقول اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إن النصيحة الأهم من أوين بسيطة: العب بغضب وكن مصدر إزعاج دائم للمدافعين.
"أتحدث مع مايكل أوين كثيرًا"، اعترف، بحسب ما نقلته ديلي ميل. "شخص مثله، وصل إلى مستويات لم أصل إليها، يعرف كيف أفكر ويمكنه تقديم النصيحة. من الجيد أن أكون في موقعي وأن أتمكن من التواصل مع هؤلاء الأشخاص. أرسلت له رسالة على إنستغرام وتحدثنا. يرى أنني أكون في أفضل حالاتي عندما ألعب بغضب وعندما أكون مصدر إزعاج. يريدني أن أقدم ذلك قدر الإمكان."
معاناة بعد تسليط الأضواء في يورو 2024
عانى واتكينز من موسم صعب رغم تسجيله 12 هدفًا في جميع المسابقات. واعترف المهاجم بأن الموسم اختبره ذهنيًا وهو يحاول الحفاظ على المعايير التي وضعها لنفسه بعد تألقه مع إنجلترا في يورو 2024.
وقال واتكينز لصحيفة بي بي سي بعد تسجيله هدفين في فوز فيلا 3-1 على بولونيا في مباراة الذهاب من ربع نهائي الدوري الأوروبي: "طوال مسيرتي، كان هذا الموسم الأصعب". "لقد قدمت أداءً رائعًا للوصول إلى ما أنا عليه، وبلغت مستوى جديدًا بتسجيل الأهداف في أوروبا. أنت تضع ذلك التوقع".
"عندما سجلت لإنجلترا في اليورو (في الفوز على هولندا في نصف النهائي في يورو 2024) كانت هناك أنظار أكثر عليّ. هذا العام لم أكن بالمستوى الذي أردته، وتعلم التعامل مع ذلك صعب".
"كرة القدم يمكن أن تتغير دائمًا. يمكنك تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة ويقول الجميع إنك عدت إلى مستواك. لكن هذا العام كان صعبًا، لعدم كوني بالمستوى الذي أريد أن أكون عليه، رغم أنني دائمًا أثق بقدراتي. أعرف أنني قادر على العودة إلى المستوى الذي وصلت إليه في المواسم السابقة".
ماذا يأتي بعد ذلك؟
سيسعى واتكينز الآن إلى البناء على زخمه الأخير في الوقت الذي يواصل فيه فيلا سعيه نحو النجاح في المسابقتين المحلية والأوروبية. ويحتل الفيلاويون حالياً المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث. ويواجهون بعد ذلك نوتنغهام فورست، تليها مباراة الإياب من ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام بولونيا الأسبوع المقبل.