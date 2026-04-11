يكشف أولي واتكينز أن مايكل أوين أخبر مهاجم أستون فيلا بأن يلعب «بغضب» لتحقيق حلم كأس العالم مع إنجلترا

عانى واتكينز من موسم صعب رغم تسجيله 12 هدفًا في جميع المسابقات. واعترف المهاجم بأن الموسم اختبره ذهنيًا وهو يحاول الحفاظ على المعايير التي وضعها لنفسه بعد تألقه مع إنجلترا في يورو 2024.

وقال واتكينز لصحيفة بي بي سي بعد تسجيله هدفين في فوز فيلا 3-1 على بولونيا في مباراة الذهاب من ربع نهائي الدوري الأوروبي: "طوال مسيرتي، كان هذا الموسم الأصعب". "لقد قدمت أداءً رائعًا للوصول إلى ما أنا عليه، وبلغت مستوى جديدًا بتسجيل الأهداف في أوروبا. أنت تضع ذلك التوقع".

"عندما سجلت لإنجلترا في اليورو (في الفوز على هولندا في نصف النهائي في يورو 2024) كانت هناك أنظار أكثر عليّ. هذا العام لم أكن بالمستوى الذي أردته، وتعلم التعامل مع ذلك صعب".

"كرة القدم يمكن أن تتغير دائمًا. يمكنك تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة ويقول الجميع إنك عدت إلى مستواك. لكن هذا العام كان صعبًا، لعدم كوني بالمستوى الذي أريد أن أكون عليه، رغم أنني دائمًا أثق بقدراتي. أعرف أنني قادر على العودة إلى المستوى الذي وصلت إليه في المواسم السابقة".