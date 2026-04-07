في حديثه إلى TNT Sports عقب المباراة، عبّر كين عن رضاه الكبير عن النتيجة الشاقة في إسبانيا. وقد ضمن بايرن أفضلية حاسمة بنتيجة 2-1 من لقاء الذهاب في ربع نهائي المواجهة، بعدما افتتح لويس دياز التسجيل قبل أن يضاعف الإنجليزي التقدم مباشرة بعد بداية الشوط الثاني. وقاتل أصحاب الأرض للعودة عبر كيليان مبابي، لكن العملاق الألماني صمد.

وقال المهاجم: "كل الضجة حولها، القدوم إلى مدريد ومحاولة تحقيق نتيجة أمرٌ يكون دائماً صعباً. سنحت لنا بعض الفرص الجيدة، ويُحسب لهم أنهم سنحت لهم كذلك".