Getty Images Sport
ترجمه
يقول هاري كين إن بايرن ميونيخ «خطير دائماً» ويصبح «أقوى حتى» بعد أن ساعد المهاجم الإنجليزي في إسقاط ريال مدريد في فوز بدوري أبطال أوروبا
انتصار حاسم في البرنابيو
في حديثه إلى TNT Sports عقب المباراة، عبّر كين عن رضاه الكبير عن النتيجة الشاقة في إسبانيا. وقد ضمن بايرن أفضلية حاسمة بنتيجة 2-1 من لقاء الذهاب في ربع نهائي المواجهة، بعدما افتتح لويس دياز التسجيل قبل أن يضاعف الإنجليزي التقدم مباشرة بعد بداية الشوط الثاني. وقاتل أصحاب الأرض للعودة عبر كيليان مبابي، لكن العملاق الألماني صمد.
وقال المهاجم: "كل الضجة حولها، القدوم إلى مدريد ومحاولة تحقيق نتيجة أمرٌ يكون دائماً صعباً. سنحت لنا بعض الفرص الجيدة، ويُحسب لهم أنهم سنحت لهم كذلك".
- AFP
بايرن ينمو أقوى معًا
سلّط الهدّاف الغزير الضوء على الروابط المتنامية بين زملائه في الفريق بوصفها السبب الرئيسي لنجاحهم. إن الانسجام داخل الفريق يتحسن بشكل ملحوظ، وهو يعتقد أنهم يبلغون ذروتهم في الوقت المناسب تمامًا.
"يمكننا أن نكون سعداء جدًا بالفوز وأن نحمله معنا إلى الأسبوع المقبل"، قال. وبالحديث عن خطورتهم الهجومية، قدّم سياقًا يوضح مدى فتكهم: "استمتعنا ببعض اللحظات الرائعة جدًا معًا. نحن الآن في المرحلة الحاسمة من الموسم. كلما لعبت وتدرّبت أكثر معًا أصبحت المشاعر أقوى. نشعر دائمًا بأننا خطرون، نشعر دائمًا أننا قادرون على تسجيل الأهداف بالتأكيد."
إحصائيات موسم كين وشركاه الاستثنائية
يتجاوز تأثير المهاجم بكثير لمساته الـ34 وتمريراته الـ17 المكتملة أمام الفريق الإسباني. وعلى الرغم من قلة التسديدات الجيدة، فقد استغل فرصته بلا رحمة، بمساعدة من ميكايل أوليس. وتعكس هذه اللمسة الحاسمة حصيلته الاستثنائية هذا الموسم. إذ سجل ما مجموعه المذهل 49 هدفًا في 41 مباراة في جميع المسابقات. ويشمل ذلك 31 هدفًا في 26 مباراة في البوندسليغا، و11 هدفًا مذهلة في 10 مباريات أوروبية فقط. وعلى الصعيد الدفاعي، ساهم أيضًا بإبعاد كرتين، ما يثبت أن النادي البافاري يمتلك بالفعل لاعبًا متكاملًا يقود خط هجومه.
- AFP
بالنظر إلى مباراة الإياب
ينتقل التركيز فورًا إلى مباراة الإياب في ألمانيا. ومع أفضلية ضئيلة، لا مجال على الإطلاق لتهاون النادي. واختتم بقوله: "نحن في وضع جيد، علينا أن نبقى مركزين. الآن الأمر يتعلق فقط بالتعافي، وسيأتي الوقت الأسبوع المقبل لمحاولة القيام بالشيء نفسه مرة أخرى".