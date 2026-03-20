يقول ليام روزينيور إن الخطأ الذي ارتكبه مامادو سار مع باريس سان جيرمان سيعود بالفائدة على مدافع تشيلسي، في الوقت الذي يشيد فيه المدرب بإمكانياته

حظي سار بثقة كبيرة مساء الثلاثاء، حيث خاض أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا في مباراة الإياب ضمن دور الـ16 التي خاضها تشيلسي. وبدأ اللاعب الدولي السنغالي المباراة أساسيًا في مواجهة حامل لقب البطولة الأوروبية، ليخوض بذلك الاختبار الأصعب تحت أضواء ملعب ستامفورد بريدج.

كانت المباراة صعبة على الشاب، الذي تسبب تشتت تركيزه في بداية المباراة في تمكين خفيشا كفاراتشيليا من افتتاح التسجيل لصالح باريس سان جيرمان، مما أدى إلى فوز الفريق الفرنسي بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين. أنهى هذا الهدف فعليًا آمال تشيلسي في العودة في البطولة الأوروبية، وترك المدافع تحت الأضواء لأسباب سلبية في لحظة حاسمة من الموسم.