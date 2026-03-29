Roberto BaggioGetty Images Sport

يقول ريزولي: "في مباراتي الثانية في الدوري الإيطالي، قال لي باجيو إن أواجه أي مشكلة، فعليّ أن أذهب إليه"

حكاية رواها الحكم السابق

تحدث نيكولا ريزولي، الحكم السابق الذي أدار المباراة النهائية لكأس العالم 2014 ويشغل اليوم منصب رئيس قسم التحكيم في الكونكاكاف، في برنامج «كامبوس توك»:

"كنت مقتنعاً عندما كنت حكماً شاباً بأن الحوار مهم، وأنه لا ينبغي أن تكون هناك حواجز بين اللاعبين والحكام كما كان الحال في الماضي، عندما كان الحكم شخصية مهمة للغاية لدرجة أنك لم تكن تجرؤ حتى على التحدث إليه. لطالما اعتقدت أن الحوار مهم إذا كان يساعدني في توجيه اللاعبين في الاتجاه الذي أريدهم أن يسلكوه، أي احترام قواعد اللعبة".


"كنت أحتاج إليه لمحاولة التفاهم، لفهم بعضنا البعض في السراء والضراء. دون مرشحات. دون خوف من الاعتراف بـ"لقد أخطأت" حتى بعد اتخاذ قرار خاطئ، نتيجة لتفسير مشوه. "كثيرًا ما كنت أقول للاعبين: رأيت الأمر هكذا، لكن ربما أكون مخطئًا. وكان هذا يساعدهم كثيرًا على الثقة بي. فأنا إنسان، ولا يمكن ألا أخطئ أبدًا... وقد ارتكبت أخطاء كبيرة في مسيرتي. لكن كان لدي لاعبون، على الرغم من الخطأ الكبير، قبلوا ذلك بسبب هذه العلاقة التي نشأت بمرور الوقت".

  • الحادثة مع باغيو

    ودعماً لهذه الفكرة، روى ريزولي ما حدث في مباراة لاتسيو ضد بريشيا عام 2001، التي كانت ثاني مباراة له كحكم في الدوري الإيطالي: «كان روبرتو باجيو الأفضل، ليس فقط من الناحية الفنية بل من الناحية الإنسانية قبل كل شيء. إنه شخصية رفيعة المستوى للغاية. كنت أقوم بتحكيم مباراتي الثانية في الدوري الإيطالي في ملعب أوليمبيكو في روما في مباراة لاتسيو ضد بريشيا. بالنسبة لشاب يبلغ من العمر 29 عامًا، كان من الممكن أن تكون مباراة صعبة، لكن في الواقع كنت أشعر أنني بخير. كنت أتوقع أن يفوز لاتسيو 2-0 أو 3-0، لكن بعد 4 دقائق سجل دي بياجيو هدفًا وتقدم بريشيا. تغيرت المباراة وبدأت التوترات... بين الشوطين، بينما كنا نعود إلى الملعب، اقترب باجيو مني".

    "لم يكن يعرفني، لم يكن لديه أي فكرة عن هويتي، لكن باجيو قال لي: 'أنت تحكم بشكل رائع، لن نضعك في موقف صعب. لذا، إذا حاول أي لاعب من لاعبي فريقي إرباكك، أخبرني، وسأتولى الأمر بنفسي'. إنه يوضح لك أيضًا استعداده لتركك تعمل بشكل جيد، على الرغم من أنني كنت شابًا صغيرًا لا يعرفه أحد. هذه المواقف تجعلك تدرك مستوى هؤلاء الرياضيين. تخيل: روبرتو باجيو ينظر إليك ولا يكتفي بطمأنتك بل يقول لك إنك تحكم بشكل جيد".

