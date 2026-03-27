يقول توماس توخيل إن بن وايت «يجب أن يصفّي الأجواء» مع زملائه في منتخب إنجلترا بعد غياب طويل اختاره بنفسه
طريق إلى الخلاص
توقفت مسيرة وايت الدولية منذ أن غادر معسكر منتخب إنجلترا في قطر استعداداً لكأس العالم "لأسباب شخصية"، عقب خلاف مزعوم مع مساعد المدرب السابق ستيف هولاند. وبالتالي، لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في أي مباراة خلال الفترة المتبقية من ولاية غاريث ساوثغيت. ومع ذلك، بعد أربع مباريات دولية وسنوات من الغياب، أعرب المدافع المتعدد المواهب عن رغبته "الشديدة" في العودة عندما تواصل معه توخيل. ويأتي ضمه إلى التشكيلة الحالية المكونة من 35 لاعبًا في الوقت الذي يسعى فيه المدرب الألماني إلى تقييم خياراته الدفاعية قبل انطلاق البطولة الكبرى هذا الصيف.
التوفيق بين الصفوف
وقد أعطى توخيل الأولوية لتسوية الأجواء داخل الفريق كأساس لنجاح عودة وايت إلى صفوف المنتخب الإنجليزي. وشرح قائلاً: "أعتقد أن الجميع يستحق فرصة ثانية. لا أعرف بالضبط ما الذي حدث. لم أكن مهتمًا بذلك بنسبة 100٪ لأنني أردت فتح صفحة جديدة. عندما سألت بن عما إذا كان مستعدًا للعب معي ومع منتخب إنجلترا، أجاب على الفور ودون تردد أنه سيحب ذلك وأنه يتوق بشدة للعودة. أعتقد أنه من الضروري أن يصفي الأجواء مع زملائه في الفريق، وأعتقد أنه سيفعل ذلك عندما يعود اللاعبون الذين شاركوا معه في كأس العالم".
عودة مبهجة ومرونة تكتيكية
تشمل فترة التوقف الدولية الأخيرة قبل كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مباريات ودية ضد أوروغواي واليابان، مما يوفر منصة حيوية لعودة وايت. وأشار توخيل إلى أن المدافع، القادر على اللعب في مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع، لم يتردد أبدًا عندما أتيحت له الفرصة عقب إصابة كوانسا في اللحظات الأخيرة.
وأوضح المدرب الألماني: "عندما أتيحت له الفرصة، جاءت ردة فعله في غضون ثوانٍ، وكانت مبهجة للغاية وإيجابية جداً، وكان متأثراً بها، مما يدل لي على أنه يعني ذلك حقاً. كانت طريقة تصرفه وتدريبه في المعسكر جيدة جداً وتُظهر جودته".
الانقسام في المعسكر والاختيار النهائي
وللتعامل مع جدول المباريات المزدحم، طبق توخيل نظام "المعسكر المقسم" الذي يضم 35 لاعباً، حيث ستتناوب مجموعات منفصلة على خوض المباراتين لضمان عدم اضطرار أي لاعب للجلوس على مقاعد المتفرجين. ويضع هذا النظام الفريد ضغطاً مباشراً على وايت ليثبت جدارته أمام أوروغواي قبل وصول دفعة جديدة من النجوم المخضرمين للمشاركة في الاختبار النهائي أمام اليابان. مع إعلان التشكيلة النهائية لكأس العالم في مايو، سيحدد أداء وايت خلال هذه الفترة ما إذا كان سيفوز في صراعه المباشر مع تينو ليفرامينتو وجيد سبنس للحصول على مقعد دائم في الطائرة.