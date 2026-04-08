(C)Getty Images
ترجمه
يقول بول سكولز إن على مانشستر يونايتد بيع ليني يورو وسبعة لاعبين آخرين من مانشستر يونايتد خلال نافذة الانتقالات الصيفية
يطالب سكولز بإجراء إصلاح جذري للفريق
على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في فترات الانتقالات الأخيرة، لا يزال يونايتد بعيدًا جدًا عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما دفع سكولز إلى الدعوة لإحداث تحول حاسم في استراتيجية التعاقدات. ويعتقد الفائز بالدوري 11 مرة أن لوائح الربح والاستدامة الصارمة (PSR) تعني أن على النادي بيع أسماء راسخة لتسهيل أي صفقات كبيرة قادمة. وتأتي انتقاداته في وقت يمتلك فيه الشياطين الحمر سجلًا دفاعيًا أسوأ من عشرة أندية أخرى في دوري الدرجة الممتازة هذا الموسم.
- Getty Images Sport
الركائز الدفاعية تحت النار
أعرب لاعب الوسط السابق عن شكوك كبيرة بشأن خط الدفاع الحالي، متسائلًا عمّا إذا كان عدد من المدافعين ذوي الأسماء اللامعة يمتلكون الموثوقية المطلوبة لفريق ينافس على اللقب.
وخلال حديثه في بودكاست The Good, The Bad and The Football، علّق سكولز على يورو قائلًا: "أعتقد أنه عانى، أنا. أعتقد أن هناك شيئًا فيه، وأظن أنه يحتاج إلى بعض الوقت، لكن لو كان عليك أن تتخذ قرارًا الآن، فربما سأبيعه".
وكان نصير مزراوي أيضًا محل تدقيق، إذ قال سكولز: "بيعه. لا أعرف أين مكانه. كان يلعب كقلب دفاع في الجهة اليمنى، وهم لم يعودوا يلعبون بثلاثة قلوب دفاع بعد الآن… أعتقد أن الوقت قد حان على الأرجح لتركه يرحل الآن".
وبالانتقال إلى لوك شو، قال المحلل: "عندما كان يلعب باستمرار، لا أعتقد أن هناك ظهيرًا أيسر أفضل منه في العالم، وليس في أوروبا فقط. لكن إذا كنت تسألني الآن… فسأبيعه. لا يلعب عددًا كافيًا من المباريات".
وكان باتريك دورغو، الذي جرى التعاقد معه تحديدًا من أجل المنظومة التكتيكية لروبن أموريم، لاعبًا آخر جرى تسليط الضوء عليه. وأضاف سكولز: "جلبوه كظهير جناح، لكنه لم يلعب كثيرًا هناك. على الأرجح سأبيعه. لست متأكدًا ما مركزه. مرة أخرى، إذا أبقيته فسيكون مجرد لاعب في دكة الفريق".
- Getty Images Sport
التشكيك في جوهر الفريق
على الرغم من توقيع هاري ماغواير عقداً جديداً، فإن الدولي الإنجليزي كان أيضاً موضع تدقيق من سكولز. وفي تقييم مدى ملاءمة المدافع المخضرم على المدى الطويل لمشروعٍ من النخبة، قال سكولز: «انظروا، أعتقد أنه كان جيداً جداً وقد أعاد نفسه من الموت فعلاً. أعتقد أنه كان مذهلاً فيما فعله، وأنا سعيد جداً، جداً من أجله، لكنني أفكر في فريق مانشستر يونايتد تريد له أن يفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا... لست متأكداً أنك ستفعل ذلك مع ماغواير، إلا إذا كان لديك شخص مثل ريو [فيرديناند] بجانبه فربما، نعم».
وبمقارنة ابن الـ33 عاماً بشريكه الدفاعي الهولندي ماتيس دي ليخت، أشار سكولز: «إذا كان واحداً من أربعة، فربما ستأخذه، لكنني سأضم دي ليخت ضمن هؤلاء الأربعة. أعتقد أنهما متشابهان إلى حدٍ كبير، لكن دي ليخت أصغر قليلاً وأسرع قليلاً، لذا سأختار دي ليخت على الأرجح».
ومحوّلاً تركيزه إلى قلب الوسط ونقص الدقائق لبعض الأفراد، علّق على ماسون ماونت قائلاً: «على الأرجح سأبيعه وأنا أحبه، إنه لاعب كرة قدم رائع. لكنه لن يلعب أبداً أمام برونو فرنانديز. لست متأكداً أي مركز آخر يمكنه أن يلعب فيه وهو لا يشارك في عددٍ كافٍ من المباريات».
وفي ختام تقييمه القاسي، كان سكولز فظّاً بالقدر نفسه بشأن مستقبل مانويل أوغارتي، قائلاً: «أعتقد أنه سيرحل». وكان أسطورة مانشستر يونايتد حاسماً أيضاً عند الحديث عن المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي، موضحاً أن المهاجم ينبغي كذلك الاستغناء عنه لإفساح المجال داخل التشكيلة.
صيفٌ حافلٌ بالقرارات الصعبة
يتعيّن على هرم إدارة يونايتد الآن أن يقرر ما إذا كان سيدعم تشكيلة كاريك الحالية أم سيتبع نصيحة سكولز بالموافقة على رحيل جماعي كبير لموازنة الدفاتر. يواجه النادي معادلة توازن دقيقة بين الحفاظ على عمق التشكيلة والوفاء بمتطلبات نسبة تكلفة التشكيلة (SCR) للموسم المقبل. ومع توقع رحيل كاسيميرو بالفعل، يتزايد الضغط على مجلس الإدارة لإتمام صفقات بيع ذات قيمة عالية قبل أن يتمكن من استهداف تعزيزات في خط الوسط والدفاع بنجاح.