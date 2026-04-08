أعرب لاعب الوسط السابق عن شكوك كبيرة بشأن خط الدفاع الحالي، متسائلًا عمّا إذا كان عدد من المدافعين ذوي الأسماء اللامعة يمتلكون الموثوقية المطلوبة لفريق ينافس على اللقب.

وخلال حديثه في بودكاست The Good, The Bad and The Football، علّق سكولز على يورو قائلًا: "أعتقد أنه عانى، أنا. أعتقد أن هناك شيئًا فيه، وأظن أنه يحتاج إلى بعض الوقت، لكن لو كان عليك أن تتخذ قرارًا الآن، فربما سأبيعه".

وكان نصير مزراوي أيضًا محل تدقيق، إذ قال سكولز: "بيعه. لا أعرف أين مكانه. كان يلعب كقلب دفاع في الجهة اليمنى، وهم لم يعودوا يلعبون بثلاثة قلوب دفاع بعد الآن… أعتقد أن الوقت قد حان على الأرجح لتركه يرحل الآن".

وبالانتقال إلى لوك شو، قال المحلل: "عندما كان يلعب باستمرار، لا أعتقد أن هناك ظهيرًا أيسر أفضل منه في العالم، وليس في أوروبا فقط. لكن إذا كنت تسألني الآن… فسأبيعه. لا يلعب عددًا كافيًا من المباريات".

وكان باتريك دورغو، الذي جرى التعاقد معه تحديدًا من أجل المنظومة التكتيكية لروبن أموريم، لاعبًا آخر جرى تسليط الضوء عليه. وأضاف سكولز: "جلبوه كظهير جناح، لكنه لم يلعب كثيرًا هناك. على الأرجح سأبيعه. لست متأكدًا ما مركزه. مرة أخرى، إذا أبقيته فسيكون مجرد لاعب في دكة الفريق".