Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

ترجمه

يقول إبراهِيما كوناتي إنه «سعيد» من أجل باريس سان جيرمان، إذ اختار كلمات غريبة في مقابلة عقب هزيمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

إبراهيما كوناتي
ليفربول
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ضد ليفربول
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي

أثار إبراهيما كوناتي الدهشة بردّ فعله على خسارة ليفربول 2-0 أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، معترفًا بأنه «سعيد» لأن الفريق الفرنسي مُنح عطلة نهاية الأسبوع للاستعداد لمباراة الإياب. وتأتي تصريحات المدافع وسط تزايد الإحباط بشأن التفاوت في جدولة المباريات بين الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي.

  • يعاني فريق الريدز في باريس

    يواجه ليفربول مهمة شاقة للإبقاء على أحلامه الأوروبية حية بعد أداء سريري من باريس سان جيرمان في بارك دي برانس. هدَفا ديزيريه دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا حكما على فريق آرنه سلوت بهزيمة 2-0، ليجد نفسه أمام فارق كبير يتعين عليه تعويضه في مباراة الإياب.

    وزادت الخسارة سوءاً بسبب تفاوت زمن التحضير بين العملاقين. ففي حين يتعين على «الريدز» التحول فوراً إلى المنافسات المحلية، مُنح بطل فرنسا أفضلية تنافسية من قبل جهته المنظمة لضمان أن يكون في كامل الجاهزية لمباراة العودة في أنفيلد.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    كوناتي يشعر بالغيرة من الدعم الفرنسي

    بعد صافرة النهاية، كان كوناتي صريحًا بشأن نقص الدعم الذي تتلقاه الأندية الإنجليزية من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأشار المدافع إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها ليفربول نفسه في وضع غير مواتٍ خلال الأدوار الإقصائية من المنافسات الأوروبية.

    وقال كوناتي في حديثه إلى ستان سبورت: "أعتقد أن هذا يحدث للمرة الثانية على التوالي — لأن الموسم الماضي كان الأمر نفسه. أتمنى أن نحظى بالشيء نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه مختلف تمامًا. ومن جهة أنا سعيد لهم لأن ذلك جيد لهم [إذ] يساعدهم الدوري على الوصول إلى شيء ما في دوري أبطال أوروبا. آمل أن يقوموا بالشيء نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل. ولمَ لا [يفعلون شيئًا] للفرق التي تلعب في دوري أبطال أوروبا أيضًا؟"

  • جدل ازدحام جدول المباريات

    أعادت التعليقات إشعال الجدل المستمر منذ فترة طويلة بشأن رفاهية اللاعبين ورفض الدوري الإنجليزي الممتاز تعديل الجداول للفرق المشاركة في المنافسات الأوروبية. وبينما قامت «ليغ 1» بتأجيل مواجهة باريس سان جيرمان الحاسمة أمام لانس، يتعيّن على ليفربول السفر لمواجهة فولهام الذي استعاد تألقه. ويُعد العبء البدني على تشكيلة سلوت مصدر قلق كبير، لا سيما أن فولهام لم يُهزم في آخر ثلاث مباريات له أمام «الريدز». ويُجبر نجوم ليفربول على خوض جدول محلي مرهق، في حين يُمنح منافسهم القاري وقتًا كافيًا للتعافي ووضع الخطط.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    ماذا يأتي بعد ذلك؟

    على الرغم من أن فرصهم تبدو ضئيلة، سيظل ليفربول واثقًا من تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب على ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل، إذ يهدف إلى بلوغ الدور نصف النهائي. وقبل تلك المباراة، يواجه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، بينما يسعون لتقليص الفارق مع الفرق التي تسبقهم في جدول الترتيب.

