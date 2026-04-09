يواجه ليفربول مهمة شاقة للإبقاء على أحلامه الأوروبية حية بعد أداء سريري من باريس سان جيرمان في بارك دي برانس. هدَفا ديزيريه دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا حكما على فريق آرنه سلوت بهزيمة 2-0، ليجد نفسه أمام فارق كبير يتعين عليه تعويضه في مباراة الإياب.

وزادت الخسارة سوءاً بسبب تفاوت زمن التحضير بين العملاقين. ففي حين يتعين على «الريدز» التحول فوراً إلى المنافسات المحلية، مُنح بطل فرنسا أفضلية تنافسية من قبل جهته المنظمة لضمان أن يكون في كامل الجاهزية لمباراة العودة في أنفيلد.