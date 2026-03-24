AFP
ترجمه
يقول أنتوني جوردون إن سندرلاند «ليس فريقًا جيدًا جدًا» مقارنةً بنيوكاسل، وذلك بعد الهزيمة «المحبطة» في ديربي تاين-وير الذي أقيم في ملعب سانت جيمس بارك
مأساة ديربي مستمرة
على الرغم من الأداء المهيمن في الشوط الأول الذي سجل فيه جوردون هدفاً، انهار فريق «المغاريب» بعد الاستراحة، مما سمح لكل من شمس الدين تالبي وبريان بروبي بقلب مجريات المباراة رأساً على عقب. هذه الخسارة مؤلمة بشكل خاص، حيث تجاوز فريق ريجيس لو بريس نيوكاسل في الترتيب ليحتل المركز 11 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. ومما زاد من معاناة مدرب نيوكاسل هاو، أن المدافع سفين بوتمان اضطر للخضوع لعملية جراحية لإصلاح كسر في الوجه تعرض له خلال المباراة، على الرغم من أنه من المتوقع أن يعود قبل نهاية الموسم.
- Getty Images Sport
تقييم غوردون الصريح
وفي حديثه لوسائل الإعلام التابعة للنادي، لم يتردد جوردون في تقييمه للفريق المنافس، قائلاً: "الأمر المحبط، في رأيي، هو أنهم ليسوا فريقاً جيداً جداً مقارنة بنا. لم يكن من المفترض أن نخسر أمامهم. من الواضح أن اللعب خارج أرضنا أصعب لأنهم يتمتعون بدعم الجماهير والأجواء الحماسية وبعض الضغط الإضافي، لكن في ملعبنا لم يكن من المفترض أن نخسر تلك المباراة. ليس بعد الأداء الذي قدمناه في الشوط الأول، لكن مرة أخرى لم نكن جيدين بما يكفي في بداية الشوط الثاني، وهذه مشكلة مستمرة.
"لم يكن أداءنا جيدًا بما فيه الكفاية، ولا توجد أعذار. كنا جيدين لمدة 45 دقيقة، وهو ما تكرر كثيرًا هذا الموسم — كنا نعلم ذلك بالفعل قبل المباراة وكنا نحاول العمل على حل هذه المشكلة. لم يكن بداية الشوط الثاني جيدة بما فيه الكفاية، وكانوا هم الفريق الأفضل في الشوط الثاني."
الكشف عن الفجوة الإحصائية
في حين تشير تعليقات جوردون إلى فجوة كبيرة في المستوى، فإن مؤشرات الأداء الأساسية التي قدمتها «أوبتا» تروي قصة أكثر تعقيدًا عن المنافسة بين فريقي تاين ووير. وعلى الرغم من أن نيوكاسل يتفوق بشكل كبير في رصيد «الأهداف المتوقعة» (xG) بواقع 46.7 مقابل 30.3 لساندرلاند، إلا أن «المغاريب» لا يزالون يعانون من ضعف في الدقة التهديفية والانضباط الدفاعي. تكشف البيانات أن فريق هاو خسر 22 نقطة من مواقف كان فيها متقدماً هذا الموسم، في حين أثبت سندرلاند مرونته بحصد 19 نقطة من مواقف كان فيها متأخراً.
- Getty Images Sport
مفترق طرق هاو التكتيكي
يجب على نيوكاسل الآن أن يعيد تنظيم صفوفه خلال فترة التوقف الدولية لمعالجة مشكلة خط الدفاع الذي يفتقد لقيادة بوتمان، قبل الشروع في سلسلة مباريات صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز. يواجه هاو ضغوطًا متزايدة لحل مشكلة الشوط الثاني التي أشار إليها جوردون، حيث يستأنف فريق "المغاريب" مسيرته في الدوري بمواجهة كريستال بالاس في 12 أبريل، تليها مباراة على أرضه ضد بورنموث في 18 أبريل. وسيتم اختبار عزيمتهم مرة أخرى في رحلة صعبة لمواجهة المتصدر أرسنال في 25 أبريل، وهي سلسلة من المباريات من المرجح أن تحدد ما إذا كان نيوكاسل قادرًا على إنقاذ آماله المتضائلة في التأهل إلى البطولات الأوروبية.