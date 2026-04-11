تعرّض موناكو لهزيمة قاسية بنتيجة 4-1 على يد باريس إف سي في تلك المباراة. ودخل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا كبديل في الدقيقة 70 بينما كان فريقه متأخرًا بالفعل 3-1، وتفاقمت الأمور عندما سجّل لوكا كوليشوشو الهدف الرابع بعد لحظات فقط من دخول الفرنسي إلى أرض الملعب. ورغم الخسارة الثقيلة، شكّلت المشاركة محطة بارزة لبوجبا، الذي عانى موسمًا أولًا كابوسيًا في الإمارة. وقبل ظهوره القصير يوم الجمعة، لم يكن قد خاض سوى 30 دقيقة من اللعب التنافسي منذ توقيعه عقدًا لمدة عامين مع النادي الصيف الماضي عقب انتهاء إيقافه بسبب المنشطات.