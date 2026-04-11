AFP
ترجمه
يقدّم بول بوغبا تحديثًا بشأن مستقبله مع موناكو في وقت يستعد فيه نادي الدوري الفرنسي لتفعيل خيار شراء أنسو فاتي
عودة حلوة مُرّة في العاصمة
تعرّض موناكو لهزيمة قاسية بنتيجة 4-1 على يد باريس إف سي في تلك المباراة. ودخل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا كبديل في الدقيقة 70 بينما كان فريقه متأخرًا بالفعل 3-1، وتفاقمت الأمور عندما سجّل لوكا كوليشوشو الهدف الرابع بعد لحظات فقط من دخول الفرنسي إلى أرض الملعب. ورغم الخسارة الثقيلة، شكّلت المشاركة محطة بارزة لبوجبا، الذي عانى موسمًا أولًا كابوسيًا في الإمارة. وقبل ظهوره القصير يوم الجمعة، لم يكن قد خاض سوى 30 دقيقة من اللعب التنافسي منذ توقيعه عقدًا لمدة عامين مع النادي الصيف الماضي عقب انتهاء إيقافه بسبب المنشطات.
بوغبا يرد على شائعات رحيله عن موناكو
كان التكهن بشأن مستقبله واسع الانتشار خلال غيابه، إذ ألمح الرئيس التنفيذي لنادي موناكو تياغو سكورو في وقت سابق إلى أن مناقشات حول وضع اللاعب قد تُجرى هذا الصيف إذا لم تتحسن لياقته البدنية. لكن، وبعد المباراة على ملعب جان بوان، سارع بطل كأس العالم إلى نفي أي حديث عن رحيل مبكر. وقال بوغبا للصحفيين في المنطقة المختلطة: «هل أتطلع بالفعل إلى الموسم المقبل؟ ما زلت هنا. بحسب ما سمعته، سنكون معًا على المدى الطويل».
نتطلع لاستعادة كامل اللياقة
أبقت مشكلة مستمرة في ربلة الساق بوغبا على طاولة العلاج منذ أوائل ديسمبر. وبعد أن تخلص أخيراً من قيود الإصابة، وضع بوغبا نصب عينيه العودة إلى التشكيلة الأساسية. وأشار إلى التقدم في حالته البدنية قائلاً: «لعبت أكثر بكثير من المرة الماضية وأنا أزداد قوة»، وأضاف، قبل أن يؤكد أن هدفه التالي هو إكمال 90 دقيقة كاملة من كرة القدم للمساعدة في دفعة موناكو في نهاية الموسم.
خطط موناكو لانتقالات الصيف
بينما يركّز بوغبا على تعافيه الكامل، يعمل النادي أيضاً بجد على تأمين بقاء أعضاء آخرين أساسيين في التشكيلة. وذكرت L'Equipe أن موناكو يريد شراء أنسو فاتي، المُعار من برشلونة، بصفة دائمة بعد فترة لافتة. وقد سجّل المهاجم الإسباني تسعة أهداف هذا الموسم، ما يجعله هدفاً ذا أولوية إلى جانب دمج بوغبا العائد إلى الجاهزية. وسيكون التحدّي أمام نادي الإمارة هو تحقيق التوازن في فاتورة الأجور، ولا سيما أن فاتي يتقاضى راتباً أعلى بكثير من أعلى متقاضي الرواتب الحاليين مثل دينيس زكريا.