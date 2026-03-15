يقدم ديكو آخر المستجدات حول مستقبل ماركوس راشفورد في برشلونة ويشرح لماذا «الأمر لم يحسم بعد»
ديكو يوضح موقفه بشأن انتقال راشفورد
ترددت تكهنات بأن برشلونة سيقوم بتفعيل خيار الشراء في صفقة إعارة راشفورد لإبقائه في كامب نو. وقد سُئل ديكو عن هذا الوضع وشرح وجهة نظره فيما يتعلق باللاعب الدولي الإنجليزي. وقال للصحفيين يوم الأحد: "بقاء راشفورد؟ لدينا رؤية واضحة بشأن راشفورد ونعرف ما يجب فعله لكي يبقى".
وتحدث ديكو عن سبب التأخير، مضيفاً: "لكن الأمر مرتبط باللعب المالي النظيف، والأولويات، والأداء، وقرار المدرب، وهو أمر لم نقم به بعد لأن الوقت ليس مناسباً". تشير هذه العوامل إلى أنه على الرغم من الأداء المتميز لراشفورد، إلا أنه جزء من لغز أكبر لا يزال هانسي فليك ومجلس الإدارة يعملون على حله.
قرض آخر لراشفورد؟
الطريق نحو إبقاء راشفورد في إسبانيا لا يخلو من العقبات. لا يزال برشلونة يعمل في ظل قيود مالية صارمة، وترددت تكهنات بأن النادي قد يحاول إقناع مانشستر يونايتد بالموافقة على صفقة إعارة أخرى بدلاً من الانتقال النهائي. وقد ألمح الرئيس المنتخب جوان لابورتا إلى أن هذا هو المسار الذي قد يسلكه برشلونة. وقال: "يمكننا تمديد فترة الإعارة. الأمر يعتمد على ما يريده ديكو. هناك صيغ، مثل دفع جزء من خيار الشراء لمانشستر يونايتد وتحديد الباقي لاحقاً."
هل يمثل خيار الشراء مشكلة لبرشلونة؟
وصل راشفورد إلى برشلونة في ظل إطار عمل محدد مسبقًا. فقد تضمن اتفاق الإعارة بين العملاقين الأوروبيين خيار شراء بقيمة 30 مليون يورو، إلى جانب هيكل تعاقدي متفق عليه مسبقًا في حال قرر النادي الكتالوني تحويل الصفقة إلى صفقة انتقال نهائي في نهاية الموسم.
تدفع القيود المالية التي يواجهها برشلونة الكتالوني إلى محاولة خفض السعر الذي يطلبه مانشستر يونايتد مقابل راشفورد، لكن الشياطين الحمر لا يرغبون في التنازل عن السعر.
بند راشفورد
سيتعين على برشلونة إعادة التفاوض مع مانشستر يونايتد إذا أراد تعديل الاتفاق الحالي، وهو وضع قد يرحب به يونايتد.
بعد تسجيله 10 أهداف وتقديمه 13 تمريرة حاسمة للبلوجرانا، ارتفعت القيمة السوقية لراشفورد إلى ما يزيد بكثير عن مبلغ الـ30 مليون يورو الذي تم الاتفاق عليه الصيف الماضي. وفي حين من المرجح أن يرتفع سعره بشكل كبير في أي مفاوضات جديدة، تشير المصادر إلى أنه من غير المرجح أن يتراجع برشلونة عن الصفقة. وسيتم تأجيل القرار النهائي بشأن الصفقة الدائمة حتى نهاية الموسم لتقييم نجاح فترة إعارته بشكل كامل.
