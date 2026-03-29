Getty/GOAL
ترجمه
يقترح ديفيد بيكهام أن مايكل كاريك هو أفضل مدرب عرفه مانشستر يونايتد خلال العشر سنوات الماضية
كارريك يغير مسار موسم مانشستر يونايتد
حقق كاريك تحولاً ملحوظاً منذ أن حل محل روبن أموريم في 13 يناير. وخلال 75 يوماً قضاها على رأس الفريق، قاد المدرب البالغ من العمر 44 عاماً الفريق في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، محققاً 7 انتصارات وتعادلين، ولم يتكبد سوى هزيمة واحدة. وحقق النادي متوسط 2.30 نقطة في كل مباراة تحت قيادته. ويتناقض هذا الأداء بشكل حاد مع فترة أموريم؛ حيث أشرف المدرب البرتغالي على 20 مباراة في الدوري هذا الموسم قبل إقالته، وحقق 8 انتصارات و7 تعادلات و6 هزائم ليجمع 31 نقطة فقط.
- Getty Images Sport
بيكهام يشيد بالتأثير المهدئ لملعب أولد ترافورد
في حديثه إلى talkSPORT، أعرب بيكهام عن اعتقاده بأن المدرب المؤقت قد قام بعمل رائع. وعندما سُئل عن التحسن الذي طرأ على الأوضاع، قال: "نعم، يجب أن أعترف، لقد كانت الأشهر القليلة الماضية أكثر راحة بكثير من السنوات العشر الماضية، بصراحة. لقد كانت تلك الفترة صعبة. لكنني أعتقد أن مايكل يتمتع بالخبرة. أعتقد أنه يتمتع بهدوء نقلته إلى النادي. إنه يعرف النادي. إنه يعرف اللاعبين. إنه يعرف طريقة لعب مانشستر يونايتد والطريقة التي يجب أن يلعب بها مانشستر يونايتد".
وأضاف أسطورة مانشستر يونايتد، الذي أصبح الآن شريكاً في ملكية نادي إنتر ميامي في دوري MLS: "لطالما أحببت مايكل كمدرب. عندما تنظر إليه، ترى فيه هدوءاً. هناك، على جانب الملعب، هناك، لا أريد أن أقول أناقة لأنني لست متأكدًا من أن هذا هو الوصف الصحيح، لكن هناك أناقة في طريقة تصرفه، سواء في طريقة احتفاله أو في طريقة غضبه. كما تعلمون، كل هذه الأمور مهمة في المدرب. وأعتقد أن الطريقة التي قاد بها الفريق ووحده كانت مذهلة. وأعتقد أنه كمعجب بمانشستر يونايتد، هذا هو بالضبط ما كنا بحاجة إليه."
روني يطالب بعقد مدرب دائم
وين روني مقتنع هو الآخر بأن البحث عن مدرب جديد يجب أن ينتهي الآن. ويشعر المهاجم الأسطوري السابق في مانشستر يونايتد بأنه لا ينبغي أن يكون هناك أي شك في أن زميله القديم سيحصل على المنصب بشكل دائم. وقال روني لـ«بي بي سي»: «بالتأكيد 100٪ يجب أن [يحصل على المنصب]. لقد قلت هذا من قبل. كنت أعلم أن هذا سيحدث مع مايكل كاريك. أنا أعرفه جيدًا. أعرف طباعه وشخصيته. كان الفريق بحاجة إلى شخص هادئ، ولكن شخص يعرف المكان، وكان اللاعبون بحاجة إلى بعض الحب، وقد منحهم ذلك. لقد رأينا اللاعبين يلعبون بمستوى أعلى، وأكثر تماسكاً كفريق، ويبدون كفريق قوي للغاية. بالنسبة لي، لماذا قد تريد التغيير؟"
مباريات حاسمة تنتظر مانشستر يونايتد
لا يزال أمام مانشستر يونايتد سبع مباريات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في سعيه لتأمين التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ويعود «الشياطين الحمر» إلى الملاعب يوم 13 أبريل عندما يستضيفون فريق ليدز يونايتد، قبل أن يسافروا لمواجهة تشيلسي يوم 18 أبريل. ويلي المباراة على أرضه ضد برينتفورد في 27 أبريل مواجهة حاسمة مع ليفربول، صاحب المركز الخامس، في أولد ترافورد في 3 مايو. ثم يقود كاريك فريقه في رحلة إلى سندرلاند في 9 مايو ومباراة على أرضه ضد نوتنغهام فورست في 17 مايو، قبل أن يختتم الموسم بمباراة خارج أرضه ضد برايتون في 24 مايو.