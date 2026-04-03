Getty Images Sport
ترجمه
يقترح إيمانويل بيتي أن ثلاثي تشيلسي «المتعب» يفكر في الانتقالات الصيفية
مشروع ستامفورد بريدج يتعثر
وصل موسم تشيلسي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عقب الهزيمة الساحقة بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين أمام باريس سان جيرمان، وهي نتيجة أبرزت الفارق الهائل بين الفريقين. وبالإضافة إلى خروجه من البطولات الأوروبية، يجد البلوز نفسه الآن في المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بست نقاط عن مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا، مع اقتراب نهاية الموسم بسرعة. وعلى الرغم من الإنفاق المذهل الذي بلغ قرابة 2 مليار جنيه إسترليني على المواهب الجديدة خلال السنوات الخمس الماضية، أدى الافتقار إلى هوية متماسكة إلى تزايد التوتر داخل تشكيلة الفريق الأول.
- (C)Getty Images
نظرة عامة على نادي "بيتي سلامز"
أشار بيتي إلى أن بعض الشخصيات المؤثرة في صفوف تشيلسي، ولا سيما إنزو فرنانديز، تبدو متشائمة بشكل متزايد إزاء المسار الحالي للنادي تحت إدارة الملاك الأمريكيين. وفي حديثه إلى موقع «بيتغوت»عقب الهزيمة الأوروبية الثقيلة التي مني بها «البلوز»، سلط الفرنسي الضوء على النقص الشديد في الهوية الرياضية، الأمر الذي ترك أغلى اللاعبين الجدد في الفريق يعانون من إرهاق نفسي.
وقال: "فجوة كبيرة، هائلة... هذا هو الفارق الكبير بين تشيلسي وباريس سان جيرمان. رأينا فريقاً من دوري أبطال أوروبا على أرض الملعب في كلتا المباراتين. الفوارق هائلة بين الناديين. الرؤية الرياضية أيضاً، يمكنك أن ترى الفرق. أعتقد أنها كانت إهانة. لأكون صادقاً معك، منذ وصول الملاك الأمريكيين، لم تسر الأمور على ما يرام إلا في حالات قليلة.
"حتى اللاعبون يشعرون بالضياع. عندما تنظر إلى وجوههم، كما تعلم، مباشرة بعد المباراة، عمود الفريق، إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، كول بالمر. عندما تنظر إلى وجوههم، تشعر أنهم ضائعون، يفكرون: 'هل أنا محق في البقاء في هذا النادي؟ هل سأغادر النادي في نهاية الموسم؟ لقد سئمت مما يحدث في النادي.'"
النواة المحبطة تبحث عن بدائل أخرى
وأشار الفرنسي بشكل خاص إلى لغة جسد "العمود الفقري" الأساسي لفريق تشيلسي - بما في ذلك مويسيس كايسيدو وكول بالمر - ملمحاً إلى أن إحباطهم الواضح يدل على رغبتهم في المنافسة على أرفع الألقاب في مكان آخر. وفي حين ترددت أنباء عن ارتباط فرنانديز بالانتقال إلى ريال مدريد، يُقال إن بالمر يحظى باهتمام من مانشستر يونايتد، حيث يبحث نجوم الفريق عن بيئة أكثر استقراراً للفوز بالبطولات الكبرى.
وأضاف بيتيت: "هؤلاء اللاعبون يريدون الفوز بلقب. رأينا ذلك الموسم الماضي. لكن هذا الفريق يجب أن يكون من بين أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك في أوروبا، فمع الأموال التي أنفقوها واللاعبين الذين يمتلكونهم، يجب أن يتنافسوا على أفضل الجوائز. بعد خمس سنوات من إنفاق ما بين 1.5 و2 مليار جنيه إسترليني في سوق الانتقالات، لديكم لاعبون من الطراز الأول، لكنكم لا تعرفون كيف تلعبون. ليس لديكم رؤية".
- Getty Images Sport
اختبار تحديد روزينيور
يجب على ليام روزينيور أن يحفز فريقه المكتئب بسرعة استعدادًا لمباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بورت فيل في نهاية هذا الأسبوع، وهي مباراة لا بد من الفوز بها قبل المواجهة الصعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي. فأي خسارة أخرى للنقاط قد تنهي رياضيًا آمالهم في العودة إلى المسابقة الأوروبية الكبرى، مما يضع إدارة النادي في سباق مع الزمن لتقديم مشروع رياضي مقنع قادر على إقناع نجومهم المستائين بالبقاء.