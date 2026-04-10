AFP
يقترب باريس سان جيرمان من تمديد عقد لويس إنريكي، حيث من المقرر أن يصبح المدرب الإسباني أحد أعلى المدربين أجراً في أوروبا
التزام طويل الأجل حتى عام 2030
التوقعات مرتفعة بعد أشهر من المفاوضات بين النادي والمدرب. وبينما كان قد تم تمديد عقد لويس إنريكي الحالي سابقًا حتى عام 2027، تشير أحدث التقارير من RMC إلى أن باريس سان جيرمان مصمم على تأمين خدماته لمدة أطول. وسيُبقي الاتفاق الجديد المدير الفني السابق لبرشلونة مرتبطًا ببطل الدوري الفرنسي خلال السنوات الأربع المقبلة، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للنادي.
القيادة في باريس، بقيادة الرئيس ناصر الخليفي، حريصة على إنهاء جميع التفاصيل قبل نهاية الموسم الحالي. والنادي مستثمر إلى درجة كبيرة في المدرب لدرجة أنه يساعده حتى في أمور شخصية، مثل العثور على مقر سكن جديد في نويي لضمان أن تكون عائلته في أقصى درجات الراحة في فرنسا.
- AFP
بين النخبة الإدارية في أوروبا
يكتسب الهيكل المالي للصفقة أهمية مماثلة. ويتضمن التمديد المقترح زيادة كبيرة في الراتب من شأنها أن ترفع لويس إنريكي إلى قائمة أفضل ثلاثة مدربين من حيث الأجر في كرة القدم الأوروبية.
وعلى الرغم من الأرقام الضخمة المعنية، يؤكد المقربون من المدرب أنه يركز أكثر على المشروع ورفاه عائلته بدلاً من مجرد السعي وراء أعلى شيك راتب ممكن. ويُقال إنه لا يستفسر حتى عن العائدات المحددة لغيره من الشخصيات البارزة داخل النادي.
وتأتي هذه المكافأة المالية بعد فترة من الثقة المطلقة في قيادته. ففي فبراير 2025، تحرك باريس سان جيرمان لمكافأة عدة ركائز أساسية في الفريق، وكان لويس إنريكي في صميم تلك الموجة.
إحباط رغم النجاح الأوروبي
بينما تتقدم محادثات العقد، يظل لويس إنريكي مثالياً على خط التماس. حتى بعد فوزٍ مقنع 2-0 على ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كان الإسباني بعيداً عن الرضا.
وقال لقناة Canal+: «إنه لأمر مؤسف، من الواضح. لعبنا بشكل جيد جداً، واستحققنا أهدافاً أكثر، وأعتقد أنه أمر مؤسف لأننا قمنا ببعض الأمور الواضحة جداً في الشوط الثاني. لكنه دوري أبطال أوروبا، وعليك أن تتذكر أن لا تزال هناك مباراة الإياب، لكننا سعداء».
- AFP
رؤية رياضية موحّدة
يُخطَّط توقيت هذا التمديد أيضًا لخلق جبهة موحَّدة في قمة الإدارة الرياضية للنادي. ومن خلال تمديد عقد لويس إنريكي حتى عام 2030، سيُوائِم باريس سان جيرمان مدة ولايته مع مدة ولاية مستشار كرة القدم لويس كامبوس. وقد أسّس الاثنان علاقة عمل قوية، مبتعدَين عن حقبة «البهرجة» في الماضي نحو استراتيجية تعاقدات أكثر انضباطًا وتركيزًا على الشباب.
ويُنظر إلى الانسجام بين لويس إنريكي وكامبوس والخليفي على أنه المكوّن الحيوي لمواصلة باريس سان جيرمان سعيه إلى المجد الأوروبي. ومع ارتباط عدد من اللاعبين الأساسيين مثل فيتينيا وأشرف حكيمي أيضًا بعقود طويلة الأمد، يعتقد النادي أنه وجد أخيرًا الشخصية الإدارية المناسبة لقيادة تشكيلته المتطورة إلى العقد المقبل.