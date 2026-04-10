يقترب باريس سان جيرمان من تمديد عقد لويس إنريكي، حيث من المقرر أن يصبح المدرب الإسباني أحد أعلى المدربين أجراً في أوروبا

التوقعات مرتفعة بعد أشهر من المفاوضات بين النادي والمدرب. وبينما كان قد تم تمديد عقد لويس إنريكي الحالي سابقًا حتى عام 2027، تشير أحدث التقارير من RMC إلى أن باريس سان جيرمان مصمم على تأمين خدماته لمدة أطول. وسيُبقي الاتفاق الجديد المدير الفني السابق لبرشلونة مرتبطًا ببطل الدوري الفرنسي خلال السنوات الأربع المقبلة، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للنادي.

القيادة في باريس، بقيادة الرئيس ناصر الخليفي، حريصة على إنهاء جميع التفاصيل قبل نهاية الموسم الحالي. والنادي مستثمر إلى درجة كبيرة في المدرب لدرجة أنه يساعده حتى في أمور شخصية، مثل العثور على مقر سكن جديد في نويي لضمان أن تكون عائلته في أقصى درجات الراحة في فرنسا.



