من المرجح أن المهاجم نيكولو تريسولدي لم يبدأ في جذب انتباه العديد من الأندية الدولية الكبرى منذ أن سجل ثنائية في فوز منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا بنتيجة 3-0 على أيرلندا الشمالية في تصفيات بطولة أمم أوروبا مساء الجمعة. ووفقًا لما أوردته قناة "سكاي"، فإن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يتطلع إلى الانتقال في الصيف المقبل إلى أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.
يقال إن المفاوضات قد بدأت بالفعل: هل سينتقل نجم منتخب تحت 21 عامًا نيكولو تريسولدي إلى الدوري الألماني في الصيف؟
وبناءً على ذلك، يبدو أن الوفد المرافق لتريسولدي، الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي بروج، يجري بالفعل محادثات سرية مع أندية من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، والتي من المتوقع أن تشارك في دوري أبطال أوروبا العام المقبل - دون ذكر أسماء محددة.
يبدو أن اللاعب الألماني-الإيطالي يرغب في اتخاذ الخطوة التالية بعد موسم قوي في بلجيكا، حيث سجل حتى الآن 17 هدفاً في 48 مباراة رسمية مع فريق المدرب إيفان ليكو، وقد يغادر النادي مقابل مبلغ يتراوح بين 25 و30 مليون يورو على الرغم من عقده الساري حتى عام 2029.
ألمانيا أم إيطاليا: ماذا سيقرر تريسولدي؟
لم ينتقل تريسولدي إلى بلجيكا من هانوفر 96 مقابل 7.5 مليون يورو إلا في صيف عام 2025، وذلك بعد فترة وجيزة من خسارة النهائي في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا في سلوفاكيا، حيث أحدث ضجة كبيرة هناك أيضًا في دوري أبطال أوروبا. قال تريسولدي: "اعتقد الكثيرون أن هذا ربما لم يكن الطريق الصحيح، وأنه كان عليّ البقاء في ألمانيا. لكنني كنت أشعر بحدس جيد، وكان هذا هو القرار الصحيح".
ومن القرارات التي من المرجح أن يتخذها في المستقبل القريب اختيار المنتخب الوطني الأول. وُلد تريسولدي في مدينة كالياري الإيطالية لأب إيطالي وأم أرجنتينية، لكنه انتقل مع والديه إلى ألمانيا في سن مبكرة جدًا – حيث لعب حتى الآن في جميع فرق الشباب.
فرص التأهل لكأس العالم؟ تريسولدي لم يتواصل مع ناجلسمان
لكن الاتحاد الإيطالي يراقب الوضع عن كثب. "إذا أراد غاتوزو التحدث معي، فسأكون سعيدًا جدًّا بذلك"، كان تريسولدي قد ترك في أكتوبر بابًا مفتوحًا أمام المنتخب الإيطالي، رغم أنه تحدث أيضًا عن قرار واعٍ بالانضمام إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم.
ومن غير المرجح أن يرفض تذكرة المشاركة في كأس العالم - في حال تأهلت إيطاليا في نهائي الملحق ضد البوسنة - مما يعني أن الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) سيخسر موهبة أخرى من أفضل المواهب بعد لاعبين مثل يوسيب ستانيسيتش (كرواتيا) وكان أوزون أو كينان يلدز (كلاهما من تركيا).
على أي حال، لم يتم الاتصال به بعد من قبل مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان. "لم يتصل بي أحد"، قال تريسولدي يوم الثلاثاء أثناء وجوده مع منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا، ردًا على سؤال حول فرصة محتملة للمشاركة في كأس العالم مع المنتخب الألماني.
نيكولو تريسولدي: إحصائيات الموسم 2025/26
مسابقة
المباريات
الأهداف
تمريرات حاسمة
دوري جوبيلر برو
30
13
3
دوري أبطال أوروبا
10
3
1
تصفيات دوري أبطال أوروبا
4
1
1
كأس فولكسفاغن
1
-
-
كأس كروكي
3
-
-