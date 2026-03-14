يقال إن العقد مع ريال مدريد قد تم توقيعه بالفعل: بايرن ميونيخ يخسر فرصة التعاقد مع مدافع مرغوب

ريال مدريد يبني مستقبلاً ناجحاً - الأمر الذي يثير استياء اثنين من الأندية الألمانية الكبرى، من بين أمور أخرى.

وفقًا لتقرير إعلامي، نجح ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بإسبانيا، في الفوز بسباق التعاقد مع أحد أكبر المواهب الإسبانية.

  • ذكرت صحيفة «ماركا» أن فيكتوري أوكوري البالغ من العمر 16 عامًا سينتقل في الصيف من نادي ديبورتيفو ألافيس، المنافس في الدوري الإسباني، إلى أكاديمية «لا فابريكا» للشباب.

    يعتبر المراهق أحد أكبر الآمال في جيل الشباب، ولذلك كان مطلوبًا بشدة. ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى نادي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين، قد سعى كل منهم للحصول على خدمات المراهق. لكن أوكوري اختار الانضمام إلى ريال مدريد ووقع عقده بالفعل، حسبما ورد.

    • إعلان

  • فيكتوري أوكوري لاعب في المنتخب الإسباني تحت 16 سنة

    يتميز أوكوري بلعبه في مركز قلب الدفاع وبأسلوبه الناضج بشكل لافت للنظر. علاوة على ذلك، فهو متقدم جدًا من الناحية البدنية مقارنة بسنه. وهو يلعب منذ فبراير مع المنتخب الإسباني تحت 16 عامًا، حيث خاض ثلاث مباريات.

    من المتوقع أن تشهد خط دفاع فريق ريال مدريد للكبار تغييرات كبيرة على المدى المتوسط: تنتهي عقود ديفيد ألابا وأنتونيو روديجر، اللذين يعانيان من إصابات متكررة، في الصيف، ويبدو بقاؤهما في النادي مشكوكًا فيه على الأقل.

    في الصيف الماضي، تعاقد النادي العاصمي مع دين هويجن (الذي انضم مقابل 62.5 مليون يورو من نادي بورنموث) ليكون مدافعًا شابًا للمستقبل.

  • صفقات الانتقالات القياسية لريال مدريد:

    اللاعبالمركزانتقل منالسنةقيمة الانتقال
    جود بيلينغهاملاعب وسطبوروسيا دورتموند2023127 مليون يورو
    إيدن هازاردلاعب وسطتشيلسي2019120,8 مليون يورو
    غاريث بيلالهجومتوتنهام هوتسبير2013101 مليون يورو
    كريستيانو رونالدوالهجوممانشستر يونايتد200994 مليون يورو
    أوريليان تشوامينيلاعب وسطAS موناكو202280 مليون يورو
    زين الدين زيدانخط الوسطيوفنتوس200177,5 مليون يورو
    جيمس رودريغيزلاعب وسطموناكو201475 مليون يورو
    كاكالاعب وسطإيه سي ميلان200967 مليون يورو
    لوكا يوفيتشالهجوماينتراخت فرانكفورت201963 مليون يورو
    دين هويجنالدفاعAFC بورنموث202462,5 مليون يورو
